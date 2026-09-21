"Plašim se za njenu bezbjednost": Atina u suzama, Jelena otkrila šta je zadesilo njenu kćerku

Jelena Karleuša je progovorila o školovanju svoje ćerke Atine Tošić, koja se seli u Milano, gdje će studirati modu.

Karli je priznala da se plaši za njenu bezbjednost.

"Jako se plašim! Mislim da je situacija u Evropi uzela maha. To da više nemamo jasne razlike, ni u polu, ni u rasi... Ni u kakvom opredijeljenju, da možeš da budeš i mačka i pas ako želiš, to se meni ne sviđa. Taj ekstremni liberalizam koji je od Evrope i Amerike napravio nebezbjedni haos za sve, pogotovo za mlade, to mi se nikako ne sviđa "rekla je Jelena i dodala:

"Atina je već jako talentovana za modu, već je počela da komentariše stajlinge. Ima jako dobar ukus i mislim da će se to sve tek iskristalisati u Milanu. Ona je potpuno drugačija od mene, svedena, klasi i što da ne, malo mama da se ugleda na nju", istakla je pevačica.

"Atina je plakala"

Karleuša je priznala da sa mlađom ćerkom Nikom ide u Milano, kako bi bila uz Atinu.

"Idem sa njom dok se malo ne smiri situacija. Sinoć je plakala i Nika je plakala, tako da moram i Niku da vodim. Tako da ćemo prvih par nedjelja biti tamo sa njom. Taman i Nika da ima malo opravdanje da ne ide u školu", prenosi Telegraf.