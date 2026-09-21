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Mislio da je jelen: Lovac usmrtio ženu u Americi

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21.09.2026 18:20

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Мислио да је јелен: Ловац усмртио жену у Америци
Foto: ATV

Sedamdesetčetvorogodišnji muškarac uhapšen je u američkoj saveznoj državi Delaver zbog sumnje da je tokom lova usmrtio ženu, misleći da je jelen.

Prema prvim rezultatima istrage, žena je u večernjim časovima u petak, 18. septembra, šetala poljem sa muškarcem i dvoje d‌jece, a osumnjičeni lovac Valter Murhed je u tom trenutku lovio iz zaklona.

Vjerovao je da vidi jelena, zapucao je iz puške i pogodio tridesetdevetogodišnju ženu iz Džordžtauna u Delaveru, prenose američki mediji, prenosi Srna.

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Policajci su po dolasku na teren pružili prvu pomoć ženi, ali je ona kasnije preminula u bolnici.

Istražioci su priveli Murheda nakon što je utvrđeno da je pucao, izveden je pred sud i potom pušten uz kauciju od 43.000 dolara u gotovini.

Lovac Valter Murhed iz Solzberija u Merilendu tereti se za ubistvo iz nehata, teško ugrožavanje bezbjednosti i za posjedovanje vatrenog oružja tokom počinjenja krivičnog d‌jela.

Policija nastavlja istragu.

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lovac

ubistvo žene

Amerika

Ubistvo

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