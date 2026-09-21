Tajfun pogodio Japan: Skoro dva miliona ljudi dobilo naredbu za evakuaciju

Japanske vlasti izdale su naredbe za evakuaciju koje obuhvataju gotovo dva miliona ljudi na području Tokija i okolnih prefektura.

Prema podacima japanske Agencije za upravljanje požarima i katastrofama (FDMA), naredbe se odnose na 1.908.645 ljudi u prefekturama Ibaraki, Čiba, Tokio, Kanagava, Šizuoka i Saitama.

Naredba za evakuaciju ne znači prisilno iseljavanje stanovništva, ali vlasti na četvrtom nivou upozorenja pozivaju stanovnike ugroženih područja da se sklone na sigurno.

Jedna žrtva

Prema najnovijem izvještaju FDMA-e, jedna osoba je poginula u gradu Ničinan u prefekturi Mijazaki. U Jokosuki, u prefekturi Kanagava, jedna osoba pronađena je bez svijesti nakon klizišta, dok je u gradu Mjura jedna osoba teško povrijeđena. Vatrogasci su intervenisali i na drugim lokacijama pogođenim klizištima.

This is the heaviest rain I’ve ever seen in Japan. I step outside for half a second and get SOAKED!!! pic.twitter.com/U6Uorput5Q — JetSetHan 🔜 Riftbound Qualifiers LA (@JetSetHan) September 21, 2026

Posebno teško stanje zabilježeno je na ostrvu Izu Ošima, koje administrativno pripada Tokiju. Japanska meteorološka agencija (JMA) izdala je upozorenje petog nivoa zbog opasnosti od klizišta, što je najviši stepen upozorenja. Agencija upozorava da su na pojedinim područjima katastrofe možda već počele i poziva stanovnike da odmah preduzmu mjere kako bi zaštitili život.

U samo 24 sata na Izu Ošimi palo je 565 milimetara kiše, dok je u dijelu prefekture Čiba zabilježeno gotovo 280 milimetara. Meteorolozi upozoravaju i na mogućnost poplava, izlijevanja rijeka, snažnih udara vjetra i visokih valova.

Problemi u saobraćaju

Tajfun je izazvao velike probleme u saobraćaju. Otkazano je najmanje 275 letova, uključujući letove Japan Airlinesa i All Nippon Airwaysa, dok je željeznički saobraćaj poremećen u Tokiju, Čibi, Ibarakiju i drugim područjima.

Više od 42.000 putnika pogođeno je otkazivanjem letova. Hiljade domaćinstava ostale su bez električne energije, a zbog nevremena otkazan je i završni dan sajma Tokio Gejm Šou.

Typhoon Dujuan (Typhoon No. 25) is hitting Japan, bringing heavy rain and strong winds as the storm moves toward the Tokyo area.



275+ flights have been cancelled, while authorities have issued warnings over flooding and landslides. Japan is on high alert 🇯🇵 pic.twitter.com/pFSm9tBeN9 — 𝓐𝓶𝓶𝓲𝓶 👸 (@Ammim_) September 21, 2026

Obilna kiša zahvatila je ostrvlje Izu, Čibu i druga područja uz pacifičku obalu. Meteorolozi posebno upozoravaju na mogućnost stvaranja uskih područja izuzetno snažnih oborina koja u kratkom vremenu mogu izazvati bujične poplave i klizišta.

Dujuan je 25. imenovana oluja ove sezone na zapadnom Pacifiku. Japanska meteorološka agencija ranije je zabilježila stalnu brzinu vjetra od oko 144 kilometra na sat, uz udare koji su dostizali gotovo 200 kilometara na sat, prenosi Avaz.