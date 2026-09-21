Amir Pašić Faćo pušten na slobodu nakon predloženih mjera zabrane

Autor:ATV redakcija
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Amir Pašić Faćo pušten je na slobodu nakon što je Tužilaštvo KS predložilo Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje mjera zabrane, potvrdio njegov advokat Nikica Gržić.
Postupajuća tužiteljka Tužilaštva KS predložila je da se Pašiću zabrani sastajanje i približavanje oštećenima na udaljenosti manjoj od 100 metara, kao i komunikacija s njima na bilo koji način.
Tužilaštvo KS predložilo je i da se Pašiću odredi mjera obaveznog javljanja nadležnoj policijskoj upravi jednom sedmično.
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O prijedlogu Tužilaštva odlučiće Opštinski sud u Sarajevu.
Podsjećamo, Pašića je prijavila načelnica Opštine Novo Sarajevo Benjamina Karić zbog sumnje na psihičko nasilje i ugrožavanje sigurnosti.
(Avaz)
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