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Amir Pašić Faćo pušten na slobodu nakon predloženih mjera zabrane

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21.09.2026 17:28

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Амри Пашић Фаћо
Foto: YouTube/Screenshot

Amir Pašić Faćo pušten je na slobodu nakon što je Tužilaštvo KS predložilo Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje mjera zabrane, potvrdio njegov advokat Nikica Gržić.

Postupajuća tužiteljka Tužilaštva KS predložila je da se Pašiću zabrani sastajanje i približavanje oštećenima na udaljenosti manjoj od 100 metara, kao i komunikacija s njima na bilo koji način.

Tužilaštvo KS predložilo je i da se Pašiću odredi mjera obaveznog javljanja nadležnoj policijskoj upravi jednom sedmično.

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O prijedlogu Tužilaštva odlučiće Opštinski sud u Sarajevu.

Podsjećamo, Pašića je prijavila načelnica Opštine Novo Sarajevo Benjamina Karić zbog sumnje na psihičko nasilje i ugrožavanje sigurnosti.

(Avaz)

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Tagovi :

Amir Pašić Faćo

Sarajevo

Tužilaštvo Kantona Sarajevo

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