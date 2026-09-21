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Hapšenje u BiH: Pronađena veća količina oružja

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21.09.2026 16:53

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Policija je pronašla veću količinu naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava u okolini Zenice, a u akciji su uhapšena dva lica, od kojih je jedno iz automobila izbacilo oružje, saopšteno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Policajci su u petak, 18. septembra, u mjestu Bistričak zaustavili "tuareg" kojim je upravljao vozač iz Zenice čiji su inicijali E.T, koji se potom velikom brzinom udaljio u pravcu naselja Stara Nemila i pored kolovoza odbacio određenu količinu naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava.

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Službenici Policijske stanice Nemila su pronašli i obezbijedili odbačeno naoružanje do dolaska uviđajne ekipe, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva.

Tokom uviđaja je pronađeno 45 komada ručnih bombi "M93" - dvije bez upaljača, te dvije ratne proizvodnje, dva detonirajuća štapina, tri sporogoreća štapina, osam tromblonskih i četiri protivpješadijske mine, 30 detonatorskih kapisli, dva sporogoreća i jedan detonirajući štapin, jedan upaljač za ručnu bombu, te 12 plastičnih čepova za aktiviranje eksploziva bez detonatora.

Pronađen je i jedan upaljač za rasprskavajuću minu, dvije žice za potezne mine, jedna žica od električne kapisle bez električne detonatorske kapisle, tri eksplozivna pojačivača, jedna mašinica za paljenje električne detonatorske kapisle, dva ručna bacača raketa "M80 zolja" i jedan ručni lanser raketa-granata.

Pronađeno je i 14 upaljivača tenkovske antimagnetske mine, tri rakete "PG sedam", tri raketna goriva, šest kompletnih komada upaljivača pješadijske rasprskavajuće mine.

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Zaplijenjena su tri upaljivača pješadijske rasprskavajuće mine "UPM-2A" bez detonirajuće kapisle, dva upaljača ručne bombe bez detonirajuće kapisle, jedan upaljač ručne bombe sa detonirajućom kapislom, tri električne detonirajuće kapisle "EDK osam", jedan hemijski upaljivač protivpješadijske anitmagnetne mine, te detonirajući štapin dužine 250 centimetara.

Nakon uviđaja su minsko-eksplozivna sredstva sa lica mjesta izuzeli pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, a službenici Sektora kriminalističke policije su nastavili aktivnosti na dokumentovanju predmetnog krivičnog djela.

Istoga dana je u Sarajevskoj ulici su pripadnici Sektora kriminalističke policije pretresli putničko vozilo "ford fokus" kojim je upravljao vozač iz Zenice čiji su inicijali M.A. (29), koje se dovodi u vezu sa E.T.

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Tom prilikom je pronađen pištolj sa okvirom i 18 komada municije, za koje lice nije imalo potrebnu dozvolu, kao i novac u različitim apoenima i valutama u ukupnom iznosu od oko 25.000 KM.

(Srna)

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Tagovi :

Zenica

MUP ZDK

Oružje

Policija

hapšenje

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