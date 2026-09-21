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Šmrku i uhapšenima u akciji Ketering predložen pritvor na još dva mjeseca

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21.09.2026 15:04

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Шмрку и ухапшенима у акцији Кетеринг предложен притвор на још два мјесеца

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je Opštinskom sudu produženje pritvora za još dva mjeseca uhapšenima u akciji "Ketering" među kojima su Admir Arnautović Šmrk, Adnan Maglić, Anel Sejfović, Mirsad Mujkić i Hamza Asotić.

Produženje je predloženo zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli uticati na svjedoke i ponoviti krivično djelo.

Akcija "Ketering" rezultat je višemjesečne istrage koju su, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva i u saradnji sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH, sproveli pripadnici Uprave policije MUP-a KS, uz asistenciju Agencije za istrage i zaštitu.

Na više od 20 lokacija izvršeni su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata, te motornih vozila koje koriste osumnjičeni.

U pretresima je pronađeno i oduzeto devet pištolja, određena količina municije različitog kalibra, značajna količina gotovog novca u različitim valutama, više od 1.400 grama droge, dva luksuzna automobila, te brojni drugi predmeti od značaja za istragu.

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Tagovi :

Admir Arnautović Šmrk

Akcija Ketering

Pritvor

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