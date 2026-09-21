Konobaru tri godine zatvora za pokušaj ubistva u Palama

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružni sud u Istočnom Sarajevu osudio je Filipa Veljovića (22) na tri godine zatvora zbog pokušaja ubistva M.N. koga je nožem ubo u grudni koš i leđa.
Zločin se dogodio 2. avgusta 2024. u klubu ”Mistik” u Palama. Veljović je u klubu radio kao konobar i oko 5.30 časova došlo je do verbalne rasprave između njega i M.N.
U presudi se navodi da je Veljović pokušaj ubistva počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti.
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”Nakon krađe rasprave optuženi je pokušao da ubijen M.N. tako što mu je nožem zadao dvije ubodne rane u predjelu lijeve strane grudnog koša i lijeve strane leđa. Nanio mu je teške povrede opasne po život zbog kojih su mu operativnim zahvatom u JZU Bolnica ”Srbija” odstranjeni lijevi bubreg i slezena”, navodi se u presudi.
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U izrečenu kaznu Veljoviću je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 3. avgusta do 25. oktobra 2024. godine.
Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.
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