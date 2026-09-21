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Dodik: Oni koji se nude kao alternativa nisu dostojni da vode Republiku

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21.09.2026 13:12

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Predizborna kampanja se odvija sasvim pristojno, kao u svim demokratskim i zdravim društvima. To je naša poruka, da nam ne treba tutor, jer se ovi izbori prvi put održavaju bez visokog predstavnika, navodi lider SNSD-a Milorad Dodik.

Kako navodi Dodik, to se nije desilo slučajno i dio je mnogih ranijih dogovora.

"Mislim da će ljudi razumjeti da oni koji se nude kao alternativa nisu dostojni da vode Republiku, jer ni unutar vlastitih redova ne mogu ništa da se dogovore", navodi Dodik na Iksu.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

SNSD

Izbori 2026

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