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Macutu uručena Povelja opštine Višegrad

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21.09.2026 12:21

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Мацут Повеља Вишеград
Foto: Srna

Premijeru Srbije Đuri Macutu danas je uručena Povelja opštine Višegrad za izuzetne zasluge u razvoju i promociji ove lokalne zajednice, kao i zbog podrške i saradnje od posebnog značaja za Višegrad.

Povelja je Macutu uručena kod pješačkog mosta na Rzavu čija rekonstrukcija je u toku, a za šta je sredstva obezbijedila "Elektroprivreda Srbije".

Tom prilikom, načelnik Višegrada Mladen Đurević uručio je Macutu i ikonu Presvete Bogorodice.

Macut je u obraćanju rekao da simbolika rekonstrukcije mosta preko Rzava govori o tome da su Republika Srpska i Srbija povezani na sve načine.

"Drina je kičma koja spaja narod podeljen ovom rekom. Drina nas fizički deli, a spajaju nas mostovi", istakao je Macut.

Минић и Мацут на Рзаву мост

Republika Srpska

Minić i Macut obišli pješački most na Rzavu čija je rekonstrukcija u toku

On je dodao da mu je čast što je dobitnik Povelje opštine Višegrad, te da će nastaviti da gradi mostove između naroda i država.

Đurević je rekao da je ovaj most primjer veze Srbije i Republike Srpske koja se potvrđuje djelima.

"Ovaj projekat pokazuje dobru saradnju Srbije i Republike Srpske", rekao je Đurević i izrazio zahvalnost Vladi Srbije, premijeru Macutu, "Elektroprivredi Srbije" i svima koji su učestvovali u realizaciji projekta, prenosi Srna.

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Đuro Macut

povelja

Višegrad

Republika Srpska

Srbija

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