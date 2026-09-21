Macutu uručena Povelja opštine Višegrad

Premijeru Srbije Đuri Macutu danas je uručena Povelja opštine Višegrad za izuzetne zasluge u razvoju i promociji ove lokalne zajednice, kao i zbog podrške i saradnje od posebnog značaja za Višegrad.

Povelja je Macutu uručena kod pješačkog mosta na Rzavu čija rekonstrukcija je u toku, a za šta je sredstva obezbijedila "Elektroprivreda Srbije".

Tom prilikom, načelnik Višegrada Mladen Đurević uručio je Macutu i ikonu Presvete Bogorodice.

Macut je u obraćanju rekao da simbolika rekonstrukcije mosta preko Rzava govori o tome da su Republika Srpska i Srbija povezani na sve načine.

"Drina je kičma koja spaja narod podeljen ovom rekom. Drina nas fizički deli, a spajaju nas mostovi", istakao je Macut.

Republika Srpska Minić i Macut obišli pješački most na Rzavu čija je rekonstrukcija u toku

On je dodao da mu je čast što je dobitnik Povelje opštine Višegrad, te da će nastaviti da gradi mostove između naroda i država.

Đurević je rekao da je ovaj most primjer veze Srbije i Republike Srpske koja se potvrđuje djelima.

"Ovaj projekat pokazuje dobru saradnju Srbije i Republike Srpske", rekao je Đurević i izrazio zahvalnost Vladi Srbije, premijeru Macutu, "Elektroprivredi Srbije" i svima koji su učestvovali u realizaciji projekta, prenosi Srna.