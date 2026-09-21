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Protest radnika auto-industrije širom Njemačke

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21.09.2026 13:00

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Поглед на пјешачки саобраћајни знак близу небодера марке Фолксваген, у Волфсбургу, у Њемачкој, петак, 4. септембра 2026.
Foto: Tanjug/Moritz Frankenberg/dpa via AP

Radnici u njemačkoj auto-industriji organizovali su proteste širom zemlje, manje od tri dana nakon što je iznenadno upozorenje kompanije "Folksvagen" ukazalo na izazove bez presedana sa kojima se sektor suočava zbog visokih troškova i jake konkurencije iz Azije.

Protesti u kompanijama "Folksvagen", Be-Em-Ve i kod dobavljača dijelova "Boš" održavaju se u trenutku kada se najvažnija njemačka industrijska grana suočava sa bolnim smanjenjem broja radnih mjesta, mogućim izmještanjem proizvodnje, pa čak i zatvaranjem fabrika, krizom koja se odrazila i na rezultate pokrajinskih izbora, koji su održani juče.

"Folksvagen" planira da ukine još 50.000 radnih mesta u okviru najvećeg plana restrukturiranja u svojoj istoriji, dogovorenog sa zainteresovanim stranama ranije ovog mjeseca, čime je izbjegnut otvoreni sukob sa moćnim sindikatima, koji su ponovili zahtjeve upućene rukovodstvu da riješi postojeće probleme.

Predsjednik radničkog savjeta kompanije "Folksvagen" Danijela Kavalo i čelnik sindikata "IG metal" Kristijana Bener zatražile su snažniju zaštitu od nelojalne konkurencije iz Kine, efikasniju politiku subvencija EU i nastavak programa postepenog odlaska u penziju.

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"Očekujemo da čelnici kompanija i menadžerski timovi preuzmu odgovornost za Njemačku kao automobilsku naciju, za zaposlene i za radna mjesta", rekla je Benerova okupljenim radnicima u sjedištu kompanije u Volfsburgu.

Evropski proizvođači automobila suočavaju se sa sve većom konkurencijom azijskih rivala, kako na stranim tako i na domaćem tržištu, što predstavlja veliki problem za "Folksvagen", koji se već bori sa viškom proizvodnih kapaciteta na kontinentu, američkim carinama i naglim padom profita u Kini.

Dio problema predstavljala je povećana potražnja za manje profitabilnim električnim vozilima, što je istaklo stalnu zavisnost sektora od motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, koji su decenijama pokretali vodeću njemačku privredu, prenosi Srna.

"Zbog letargije i katastrofalnih pogrešnih procjena, većina menadžera nije uspjela da drži korak sa razvojem u oblasti elektronske mobilnosti, digitalizacije i tehnologije baterija, čime su njemačka automobilska industrija, kao i industrija dobavljača, zaostale za konkurencijom", izjavio je Horst Ot iz sindikata "IG metal".

Akcije "Folksvagena", koje su danas isključene iz referentnog indeksa "Evro stoks" jutros su bile u padu od jedan odsto, dok su akcije "Poršea" pale za 1,6 odsto, nastavljajući pad zabilježen u petak, 18. septembra.

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Tagovi :

Njemačka

Folksvagen

Radnici

Auto industrija

Njemačka auto industrija

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