Kostadinović: Sredstva Vlade Srpske od značaja za nerazvijene opštine

Opštini Kostajnica je najnovijom odlukom Vlade Republike Srpske pripalo 29.125 KM, a taj novac biće iskorišten za pravovremeno izvršenje obaveza prema korisnicima različitih prava, izjavila je Srni načelnik opštinskog Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Mirjana Kostadinović.

"Ova sredstva će biti iskorištena za isplatu prava koja ostvaruju korisnici socijalne zaštite, podršku sportskim klubovima, troškove prevoza učenika osnovne škole ili troškove stipendiranja studenata i srednjoškolaca, a prema aktuelnim budžetskim potrebama", rekla je Kostadinovićeva.

Ona je navela da je Vlada Republike Srpske tokom ove godine opštini Kostajnica, kao nerazvijenoj lokalnoj zajednici, doznačila dvije tranše u ukupnom iznosu od 58.250 KM.

"Prva tranša od 21.428 KM je utrošena za isplatu prava koja ostvaruju korisnici u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, dok je druga od 36.821 KM iskorištena za podršku sportskim klubovima koji su ostvarili to pravo kroz javni poziv opštine i isplatu dijela sredstava za prevoz učenika Osnovne škole `Petar Mećava`", navela je Kostadinovićeva.

Prema njenim riječima, ovoj lokalnoj zajednici je u 2025. godini po ovom osnovu Vlada Srpske u četiri tranše doznačila ukupno 91.812 KM.

​Vlada Republike Srpske donijela je u petak, 18. septembra, odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u ukupnom iznosu od milion KM.