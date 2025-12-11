Logo
Kompanija seli proizvodnju iz Turske u Republiku Srpsku

Autor:

Stevan Lulić

11.12.2025

13:55

0

0
Компанија сели производњу из Турске у Републику Српску

Kompanija Aktiv Izrael Akril Industris mogla bi uskoro da premjesti svoju proizvodnju iz Turske u Republiku Srpsku.

Na današnjoj sjednici, Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za zaključenje Memoranduma o razumijevanju između ove kompanije i Vlade.

Zemljotres

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kinu

Aktiv Izrael Akril Industris LTD je ranije iskazao interes za premještanje proizvodnih kapaciteta iz Turske i pokretanje proizvodnje akrilnih kada i tuš kabina, panela, umivaonika i pratećih proizvoda na teritoriji Republike Srpske.

Pogon u Gradišci

Iz Vlade Srpske podsjećaju da pregovori sa ovom kompanijom traju od decembra 2024. godine, tokom kojih je u više navrata razgovarano sa Vladom Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave.

Ova kompanija će svoju proizvodnju, kažu u Vladi, najvjerovatnije premjestiti u Gradišku.

Posao za 160 radnika

"Predstavnici kompanije su bili u nekoliko posjeta Republici Srpskoj. Tokom posjeta obišli su više lokalnih zajednica, koje su odabrali kao interesantne lokacije za investiranje, gdje su se sastali i sa gradonačelnicima i načelnicima tih zajednica, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i kao najpovoljniju lokaciju izabrali teritoriju grada Gradiška".

Сједница Владе

Republika Srpska

Održana sjednica Vlade Srpske, evo šta je odlučeno

Prema planu, Aktiv Izrael Akril Industris će zaposliti do 160 radnika.

Plan je i da investitor intenzivno sarađuje sa obrazovnim ustanovama u cilju unapređenja saradnje ustanova obrazovanja i privrede, da sarađuje sa lokalnim privrednim subjektima i doprinese razvoju lokalne konkurentnosti, te da koristi savremene i ekološki prihvatljive tehnologije u proizvodnji", zaključuju u Vladi Srpske.

Vlada Republike Srpske

posao

proizvodnja

Gradiška

Kompanija

