Kompanija seli proizvodnju iz Turske u Republiku Srpsku

Kompanija Aktiv Izrael Akril Industris mogla bi uskoro da premjesti svoju proizvodnju iz Turske u Republiku Srpsku.
Na današnjoj sjednici, Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za zaključenje Memoranduma o razumijevanju između ove kompanije i Vlade.
Aktiv Izrael Akril Industris LTD je ranije iskazao interes za premještanje proizvodnih kapaciteta iz Turske i pokretanje proizvodnje akrilnih kada i tuš kabina, panela, umivaonika i pratećih proizvoda na teritoriji Republike Srpske.
Iz Vlade Srpske podsjećaju da pregovori sa ovom kompanijom traju od decembra 2024. godine, tokom kojih je u više navrata razgovarano sa Vladom Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave.
Ova kompanija će svoju proizvodnju, kažu u Vladi, najvjerovatnije premjestiti u Gradišku.
"Predstavnici kompanije su bili u nekoliko posjeta Republici Srpskoj. Tokom posjeta obišli su više lokalnih zajednica, koje su odabrali kao interesantne lokacije za investiranje, gdje su se sastali i sa gradonačelnicima i načelnicima tih zajednica, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i kao najpovoljniju lokaciju izabrali teritoriju grada Gradiška".
Prema planu, Aktiv Izrael Akril Industris će zaposliti do 160 radnika.
Plan je i da investitor intenzivno sarađuje sa obrazovnim ustanovama u cilju unapređenja saradnje ustanova obrazovanja i privrede, da sarađuje sa lokalnim privrednim subjektima i doprinese razvoju lokalne konkurentnosti, te da koristi savremene i ekološki prihvatljive tehnologije u proizvodnji", zaključuju u Vladi Srpske.
