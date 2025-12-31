Tijelo Đorđa mjesec dana bilo u rupi punoj smeća i vode: Jezivo ubistvo iz ljubomore na novogodišnju noć

Đorđe Jovanović (23) pronađen je mrtav prije gotovo pet godina, 29. januara 2021. godine na uglu Bulevara vojvode Stepe i Bulevara Evrope u Novom Sadu u rupi punoj vode i smeća, zatrpan ciglama.

Njegovo tijelo bilo je u neprepoznatljivom stanju, a njegov identitet utvrđen je tek nakon obdukcije u Institutu za sudsku medicinu.

Nalaz obdukcije potvrdio je sumnje inspektora, da je nesrećni momak mučki ubijen. Vještaci sudske medicine ustanovili su da je smrt nastupila usled više udaraca u glavu, ali i da je smrt nastupila 31. decembra 2020. godine, dok je njegov nestanak prijavljen tek 27. januara. Porodica nesrećnog dečka prijavila je njegov nestanak tek kada se skoro mesec dana nije javljao na telefon, a samo dva dana prije pronalaska njegovog tijela.

Njegov nestanak policiji prijavio njegov djed kada su posumnjali da mu se nešto dogodilo, jer se dugo ne vraća kući niti javlja, što je bilo veoma neuobičajeno za mladića.

Region Ovo je muškarac čije je tijelo pronađeno kod Budve: Porodica cijeli dan pokušavala stupiti u kontakt s njim

Brutalno iživljavanje

Đorđe Jovanović brutalno je pretučen, a sumnja se da ga je ubica udarao sjekirom po glavi. Nakon toga, njegovo tijelo ubačeno je u rupu sa vodom i smećem, a potom zatrpano ciglama kako ne bi bilo otkriveno. Pošto je tijelo skoro mjesec dana stajalo u vodi, sama identifikacija nesrećnog momka je bila otežana, ali kada njegov identitet otkriven, policija je uhapsila osumnjičenog Stefana Stanojevića (25) iz Štrpca.

Prema prvim informacijama iz istrage, motiv za brutalno i jezivo ubistvo bila je ljubomora. Osumnjičeni za ubistvo bio je tadašnji momak, a ubijeni nekadašnji dečko Jovane Jovanović i, prema nezvaničnim informacijama, mladići su se posvađali oko nje.

Stefan Stanojević (25) iz Štrpca uhapšen je zbog sumnje da je ubio Đorđa Jovanovića (23) iz Titela, a potom njegovo tijelo bacio u rupu sa vodom i smećem na uglu Bulevara vojvode Stepe i Bulevara Evrope u Novom Sadu. On je htio da tijelo polije benzinom i zapali, ali je od toga odustao, pomislivši da će cigle biti dovoljne da tijelo ne bude pronađeno.

Region Jezivi detalji tragedije: Otac ubio sina s autizmom pa sebe

Uhapšena je i Jovana Jovanović (29) iz Novog Sada, zbog sumnje da je prisustvovala ubistvu Jovanovića, koji je inače njen bivši dečko, a nije ga prijavila. Ona se teretila za neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca.

Sumnja se da je Stefan Stanojević 31. decembra sekirom usmrtio Đorđa Jovanovića na brutalan način. Stanojević je, prema navodima iz optužnice, mladića usmrtio sa tri udarca sjekirom po glavi. Nakon toga je njegovo tijelo htio da zapali benzinom, ali se predomislio i bacio ga je u rupu sa vodom i smećem i zatrpao ciglama.

''Okidač za ubistvo, kako je rekao osumnjičeni, bila je ljubomora. Navodno je ubijeni htio da se pomiri sa svojom bivšom djevojkom. Svo troje su kobne noći bili zajedno u jednoj baraci u čijoj blizini se nalazi rupa sa vodom gdje je pronađen ubijeni Đorđe Jovanović. Kako su se našli zajedno na tom mjestu još nije jasno, ali ga je Stanojević ubio sjekirom i nakon toga bacio njegovo tijelo. Djevojka je sve vrijeme bila sa njim i nije ga prijavila'', rekao je nakon pronalaska tijela izvor blizak istrazi.

Đorđe Jovanović našao se sa Stefanom Stanojevićem i Jovanom, kako bi razgovarali i razriješili probleme koji su se stvorili u ovom "ljubavnom trouglu". Međutim, razgovor je prerastao u raspravu i Stefan je, kako se sumnja, nasrnuo na mučenog momka, a zatim mu sjekirom koju je imao kod sebe nanio više udaraca po glavi dok je Jovana posmatrala cio zločin.

Srbija Uhapšena dva muškarca zbog jezivog ubistva kod Vrbasa

Dijete ostalo bez oca

Đorđe Jovanović je bio u vanbračnoj zajednici sa Živanom V. (23) iz Vilova, koja je u trenutku jezivog ubistva bila u petom mjesecu trudnoće. Njih dvoje su bili u ljubavnoj vezi dvije godine i živjeli su kod njegove majke u Titelu, ali je Đorđe ubrzo otišao od kuće i retko se vraćao. Živana se tada vratila kod svojih roditelja u Vilovo.

Ona je tada ispričala za medije da za Jovanu Jovanović, djevojku zbog koje je došlo do svađe i ubistva, nikada nije čula.

''Voljela sam ga kao i on mene. Trudiću se da odgojim našeg sina da bude dobar i vrijedan čovjek. Posljednji put smo se vidjeli 17. decembra kada sa bratom došao u Vilovo. Tada smo razgovarali da treba da prestane da odlazi i dolazi i da je vrijeme da se skućimo. Tu Jovanu nije nikada pominjao'', ispričala je nerećna djevojka.

(Telegraf.rs)