Tragičan kraj potrage za Jovanom (20) koji je nestao nakon što je otišao na žurku

31.12.2025
15:16
Potraga za Jovanom Palatinušem (20) nažalost ima tragičan kraj, što je potvrdila i majka nastradalog Pančevca, tvrde korisnici društvenih mreža.
Tijelo mladića, koji je nestao u okolini Pančeva, pronađeno je u njegovom vozilu koje je danas izvučeno iz kanala DTD kod Grebenca, piše Blic.
– Jovan Palatinuš je nestao prije tri dana nakon što je oko 2.45 ujutru svojim vozilom krenuo sa žurke u Vršcu. Porodici i prijateljima nastradalog mladića upućujemo najdublje saučešće – pisalo je u objavi.
