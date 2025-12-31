Logo
Tragičan kraj potrage za Jovanom (20) koji je nestao nakon što je otišao na žurku

31.12.2025

15:16

Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку
Foto: RINA

Potraga za Jovanom Palatinušem (20) nažalost ima tragičan kraj, što je potvrdila i majka nastradalog Pančevca, tvrde korisnici društvenih mreža.

Tijelo mladića, koji je nestao u okolini Pančeva, pronađeno je u njegovom vozilu koje je danas izvučeno iz kanala DTD kod Grebenca, piše Blic.

– Jovan Palatinuš je nestao prije tri dana nakon što je oko 2.45 ujutru svojim vozilom krenuo sa žurke u Vršcu. Porodici i prijateljima nastradalog mladića upućujemo najdublje saučešće – pisalo je u objavi.

