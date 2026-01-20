Savić: Srbiji želim svu sreću, neka slome nogu

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je Srbiju u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva u Beogradu – 15:13 Srbija će se boriti za medalju, Crna Gora za sedmo mjesto, koje definitivno garantuje plasman na Svjetsko prvenstvo.

Srbija će u polufinalu igrati sa boljim iz duela između Italije i Hrvatske, a u drugom polufinalu snage će odmjeriti Mađarska i Grčka.

Izabranici Uroša Stevanovića saznaće ime rivala 21. januara, a istog dana će saznati li polufinalni meč koji je na programu 23. januara igraju u 17 ili 20 i 30 časova, a gotovo je izvesno da je opcija dva jedina realna opcija.

„Rezultatski značaj utakmice nije bio onakav kakav smo očekivali na kraju grupne faze. Srbija je znala da je obezbijedila prvo mjesto i plasman u polufinale, ali to definitivno ne umanjuje značaj pobjede koju smo ostvarili i koji je veliki korak ka odrastanju i sazrijevanju“, naglasio je Dejan Savić, pa nastavio:

„Srbiji želim svu sreću u borbama za medalju, što bi rekao naš narod, neka slome nogu“