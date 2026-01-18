Dušan Mandić progovorio nakon drame u Areni

Vaterpolista Srbije Dušan Mandić bio je ponosan na svoje saigrače poslije pobjede protiv Mađarske.

Srbija je slavila protiv Mađarske rezultatom 15:14 i tako je obezbijedila plasman u polufinale Evropskog prvenstva u vaterpolu.

Ostali sportovi Srbija zamalo prokockala ogromnu prednost: Mađari pali nakon drame

"Prije svega čestitke cijeloj reprezentaciji na želji i borbi. Srećan Krstovdan, nismo mogli da izgubimo danas. Jedna želja, borba i istrajnost. Ovo je rezultat koji smo zaslužili, ništa nismo uradili. Hvala punoj Areni, bilo je lijepo igrati, ljudi su bili glasni, navijali su za nas i protiv njih, jedna predivna atmosfera", rekao je Mandić.

Mandić se vratio u bazen poslije dva meča pauze, poslije isključenja na utakmici protiv Španije.

Dušan je na ovom meču postigao tri gola i tako je uz kapitena Nikolu Jakšića bio najefikasniji na ovom meču.