Logo
Large banner

Dušan Mandić progovorio nakon drame u Areni

Izvor:

Agencije

18.01.2026

22:48

Komentari:

0
Душан Мандић проговорио након драме у Арени
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Vaterpolista Srbije Dušan Mandić bio je ponosan na svoje saigrače poslije pobjede protiv Mađarske.

Srbija je slavila protiv Mađarske rezultatom 15:14 i tako je obezbijedila plasman u polufinale Evropskog prvenstva u vaterpolu.

Делфини-ватерполисти Србије

Ostali sportovi

Srbija zamalo prokockala ogromnu prednost: Mađari pali nakon drame

"Prije svega čestitke cijeloj reprezentaciji na želji i borbi. Srećan Krstovdan, nismo mogli da izgubimo danas. Jedna želja, borba i istrajnost. Ovo je rezultat koji smo zaslužili, ništa nismo uradili. Hvala punoj Areni, bilo je lijepo igrati, ljudi su bili glasni, navijali su za nas i protiv njih, jedna predivna atmosfera", rekao je Mandić.

Mandić se vratio u bazen poslije dva meča pauze, poslije isključenja na utakmici protiv Španije.

Dušan je na ovom meču postigao tri gola i tako je uz kapitena Nikolu Jakšića bio najefikasniji na ovom meču.

Podijeli:

Tagovi:

Dušan Mandić

vaterpolisti Srbije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме

Ostali sportovi

Srbija zamalo prokockala ogromnu prednost: Mađari pali nakon drame

2 h

0
РК Леотар

Ostali sportovi

Krželj preuzeo Leotar: Opstanak kao jedini cilj

4 h

0
Младен Бојиновић

Ostali sportovi

Mladen Bojinović za ATV: Zajedništvo donijelo pobjedu nad Njemačkom, svim silama napadamo Austriju

5 h

0
Лоше вијести за Србију пред дерби са Мађарима

Ostali sportovi

Loše vijesti za Srbiju pred derbi sa Mađarima

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

15

Ova žena je bila uz Miku Aleksića do posljednjeg trenutka

23

08

Umalo tuča vaterpolista Srbije i Mađarske

22

59

Vozovi iskočili iz šina, ima mrtvih

22

52

Imao samo 40 kilograma: Otkriveni detalji prije smrti Mike Aleksića

22

48

Dušan Mandić progovorio nakon drame u Areni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner