Loše vijesti za Srbiju pred derbi sa Mađarima

Reprezentacija Španije opravdala je ulogu favorita protiv Francuske (14:8), što donosi određenu vrstu pritiska selekciji Srbije pred duel sa Mađarima (20.30).

Iako je autsajder "pokazao zube" na samom startu, bilo je jasno da aktuelni svjetski šampioni drže konce igre u svojim rukama.

Kabanas i Gomes su brzo režirali preokret, ali su se Francuzi uporno vraćali.

Najveća nada za Srbiju zasjala je u trećoj dionici kada je Kanone smanjio prednost Španaca na samo 6:5. Ipak, to je bio signal za alarm u redovima Španije, koja je u dosadašnjem toku Evropskog prvenstva u vaterpolu upisala četiri trijumfa i poraz od Srbije.

Uslijedio je silovit odgovor - Larumba i De Toro su pokrenuli seriju kojom je prednost narasla na nedostižnih 11:6, čime je otpor Francuza definitivno slomljen. Tačku na ovaj susret stavio je Kabanas svojim novim pogotkom za konačnih 14:8.

Šta ovo znači za Srbiju

Situacija u grupi E sada je kristalno jasna, ali nimalo prijatna za "delfine".

Španija je ovom pobjedom izbila na drugo mjesto, što znači da Srbija večeras protiv lidera grupe, Mađarske, ima apsolutni imperativ osvajanja bodova.

Podsjećamo, okršaj vaterpolo giganata između Srbije i Mađarske zakazan je za 20 časova i 30 minuta.