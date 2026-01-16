"Delfini" potopili Francuze i ovjerili put ka polufinalu EP

Time su "delfini" napravili novi korak ka polufinalu koje će izboriti po dvije najbolje ekipe iz obje grupe. Izabranici selektora Uroša Stevanovića do sada su slavli protiv Holandije (nakon peteraca), zatim dobili Španiju i Izrael. Ni u ovoj utakmici Stevanović nije mogao da računa na Dušana Mandića koji je na susretu sa Španijom zaradio isključenje i dobio dvije utakmice susupenzije, ali će biti u timu za naredna iskušenja.

Srbija je povela sa 1:0, da bi Francuzi preokrenuli na 2:1. "Delfini" su potom uzvratili serijom 6:0 za vođstvo 7:2, nakon čega su "trikolori" postigli dva gola. Mini-seriju Francuza prekinuo je Nikola Jakšić za 8:4, 1.14 minuta prije kraja prvog poluvremena. To je malo opustilo "delfine" koji su sa manje gasa odigrali treći period i dobili ga sa golom razlike, mada su Francuzi u posljednjoj četvrtini bolje zaigrali. Dobili su taj period igre, ali nedovoljno za iznenađenje, protiv domaćina šampionata. Srpsku pobjedu ovjerio je Viktor Rašović golom za 14:9, minut i po prije kraja.

Najzaslužniji za pobjedu aktuelnog olimpijskog prvaka bili su Radomir Drašović sa tri gola, dok su po dva postigli Miloš Ćuk, Nikola Dedović i Strahinja Rašović. Kod Francuza bolji od ostalih Tomaa Vernu sa četiri pogotka.

Narednu utakmicu Srbija će igrati protiv Mađarske u nedjelju od 20.30 časova, dok će u utorak u istom terminu snage odmjeriti sa Crnom Gorom koju predvodi bivši selektor "delfina" Dejan Savić.