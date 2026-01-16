Logo
Large banner

"Delfini" potopili Francuze i ovjerili put ka polufinalu EP

16.01.2026

22:02

Komentari:

0
"Делфини" потопили Французе и овјерили пут ка полуфиналу ЕП
Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Drugi dio takmičenja na Evropskom prvenstvu vaterpolisti Srbije otvorili su pobjedom protiv Francuske rezultatom 14:10. (4:2, 5:2, 3:2 2:4).

Time su "delfini" napravili novi korak ka polufinalu koje će izboriti po dvije najbolje ekipe iz obje grupe. Izabranici selektora Uroša Stevanovića do sada su slavli protiv Holandije (nakon peteraca), zatim dobili Španiju i Izrael. Ni u ovoj utakmici Stevanović nije mogao da računa na Dušana Mandića koji je na susretu sa Španijom zaradio isključenje i dobio dvije utakmice susupenzije, ali će biti u timu za naredna iskušenja.

Srbija je povela sa 1:0, da bi Francuzi preokrenuli na 2:1. "Delfini" su potom uzvratili serijom 6:0 za vođstvo 7:2, nakon čega su "trikolori" postigli dva gola. Mini-seriju Francuza prekinuo je Nikola Jakšić za 8:4, 1.14 minuta prije kraja prvog poluvremena. To je malo opustilo "delfine" koji su sa manje gasa odigrali treći period i dobili ga sa golom razlike, mada su Francuzi u posljednjoj četvrtini bolje zaigrali. Dobili su taj period igre, ali nedovoljno za iznenađenje, protiv domaćina šampionata. Srpsku pobjedu ovjerio je Viktor Rašović golom za 14:9, minut i po prije kraja.

Afrika, poplave

Svijet

Više od 100 mrtvih u poplavama na jugu Afrike

Najzaslužniji za pobjedu aktuelnog olimpijskog prvaka bili su Radomir Drašović sa tri gola, dok su po dva postigli Miloš Ćuk, Nikola Dedović i Strahinja Rašović. Kod Francuza bolji od ostalih Tomaa Vernu sa četiri pogotka.

Narednu utakmicu Srbija će igrati protiv Mađarske u nedjelju od 20.30 časova, dok će u utorak u istom terminu snage odmjeriti sa Crnom Gorom koju predvodi bivši selektor "delfina" Dejan Savić.

Podijeli:

Tag:

vaterpolisti Srbije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Научници открили змију величине аутобуса

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili zmiju veličine autobusa

1 h

0
Медији пишу: Син Размана Кадирова тешко повријеђен

Svijet

Mediji pišu: Sin Razmana Kadirova teško povrijeđen

1 h

0
Путин: Русија може да буде лидер беспилотне револуције

Svijet

Putin: Rusija može da bude lider bespilotne revolucije

58 min

0

Više iz rubrike

БК Славија организовао тренинг камп за боксере из Републике Српске

Ostali sportovi

BK Slavija organizovao trening kamp za boksere iz Republike Srpske

3 h

0
"Молим вас": Украден штап Линдзи Вон, она се огласила на мрежама

Ostali sportovi

"Molim vas": Ukraden štap Lindzi Von, ona se oglasila na mrežama

1 d

0
Камп "Огњен Кузмић" окупио младе кошаркашке наде

Ostali sportovi

Kamp "Ognjen Kuzmić" okupio mlade košarkaške nade

1 d

0
Сара Ћирковић проглашена за најбољу српску боксерку

Ostali sportovi

Sara Ćirković proglašena za najbolju srpsku bokserku

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

57

Koje je najgore doba dana za ispijanje kafe?

22

47

Prevarantu iz BiH udvostručena kazna: Varao austrijske penzionere

22

39

Zbog incidenata tokom blokada u Podgorici i Zeti biće procesuirano 18 osoba

22

31

Dolazi prvi mlad mjesec u ovoj godini: Evo kome sreća kuca na vrata

22

25

Trišić Babić: Odnosi Republike Srpske i SAD u uzlaznoj putanji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner