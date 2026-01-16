Logo
BK Slavija organizovao trening kamp za boksere iz Republike Srpske

ATV

16.01.2026

20:08

БК Славија организовао тренинг камп за боксере из Републике Српске
Foto: ATV

Pod krovom Slavijine klupske sale, ovih dana, marljivo treniraju bokseri sa svih strana Republike Srpske.

Banjalučki klub organizovao je zimski kamp kako bi takmičari iz svih klubova Srpske spremni dočekali novu sezone. Boskeri ne štede riječi hvale i kažu da je ovo pravi put kojim se ide ka novim medaljama.

Naporan trenažni dril stoički podnosi i ženski dio ekipe koja je pristigla na kamp. Lidija Šošo, evropska vicešampionka u juniorskoj konkurenciji prevalila je put od Trebinja do Banjaluka s ciljem da unaprijedi svoje vještine u ringu.

Trenira se dva puta dva dnevno. Ujutru je kondicioni, a poslijepodne tehničko-taktički program.

Kamp će da potraje deset dana, a sve troškove snosi Boskerski klub Slavija. Dalibor Petković, prvi čovjek banjalučkog kluba, kaže da je okupljanja mladih boksera na jednom mjestu od nemjerljivog značaja za njihov dalji razvoj.

U Banjaluci ce da steknu snagu i novu vještine, a onda će u juriš na nove medalje u ringu. Na ponos svojih klubova i Republike Srpske.

boks

Republika Srpska

