"Molim vas": Ukraden štap Lindzi Von, ona se oglasila na mrežama

Izvor:

B92

15.01.2026

22:55

Foto: Tanjug/AP Photo/Giovanni Auletta

Jedna od najboljih skijašica svih vremena Lindzi Von oglasila se na društvenim mrežama sa neobičnim zahtjevom.

Njoj je, naime, neko ukrao skijaški štap sa inicijalima na parkingu u Tarviziju i ona je zatražila pomoć da ga pronađe.

Vonova je u italijanskom skijalištu gd‌je se sprema za trku Svjetskog kupa predstojećeg vikenda.

– Neko mi je danas uzeo štap na parkingu u Tarviziju. Ako ste ga videli, molim vas, javite mi – napisala je Von na Iksu, uz fotografiju tog štapa.

Amerikanka je nedavno postala najstarija pobjednica trke Svjetskog kupa u istoriji skijanja, trijumfom u Austriji.

Na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini D'Ampeco biće favorit za medalju u brzinskim disciplinama alpskog skijanja, prenosi B92.

