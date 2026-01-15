"Molim vas": Ukraden štap Lindzi Von, ona se oglasila na mrežama

Jedna od najboljih skijašica svih vremena Lindzi Von oglasila se na društvenim mrežama sa neobičnim zahtjevom.

Njoj je, naime, neko ukrao skijaški štap sa inicijalima na parkingu u Tarviziju i ona je zatražila pomoć da ga pronađe.

Vonova je u italijanskom skijalištu gd‌je se sprema za trku Svjetskog kupa predstojećeg vikenda.

– Neko mi je danas uzeo štap na parkingu u Tarviziju. Ako ste ga videli, molim vas, javite mi – napisala je Von na Iksu, uz fotografiju tog štapa.

Amerikanka je nedavno postala najstarija pobjednica trke Svjetskog kupa u istoriji skijanja, trijumfom u Austriji.

Na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini D'Ampeco biće favorit za medalju u brzinskim disciplinama alpskog skijanja, prenosi B92.