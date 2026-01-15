"Molim vas": Ukraden štap Lindzi Von, ona se oglasila na mrežama

Izvor:
B92
15.01.2026
22:55
Komentari:0
Jedna od najboljih skijašica svih vremena Lindzi Von oglasila se na društvenim mrežama sa neobičnim zahtjevom.
Njoj je, naime, neko ukrao skijaški štap sa inicijalima na parkingu u Tarviziju i ona je zatražila pomoć da ga pronađe.
Vonova je u italijanskom skijalištu gdje se sprema za trku Svjetskog kupa predstojećeg vikenda.
– Neko mi je danas uzeo štap na parkingu u Tarviziju. Ako ste ga videli, molim vas, javite mi – napisala je Von na Iksu, uz fotografiju tog štapa.
Amerikanka je nedavno postala najstarija pobjednica trke Svjetskog kupa u istoriji skijanja, trijumfom u Austriji.
Na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini D'Ampeco biće favorit za medalju u brzinskim disciplinama alpskog skijanja, prenosi B92.
Someone took my pole in the parking lot today in Tarvisio. If you have seen it please respond to this. Thank you 🙏🏻 pic.twitter.com/IljWp1CDVG— lindsey vonn (@lindseyvonn) January 15, 2026
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
55
22
48
22
39
22
35
Trenutno na programu