Službenici Medžlisa IZ prijavljeni za malverzacije ”teške” 300.000 KM

Autor:

Ognjen Matavulj

19.03.2026

14:27

Службеници Меџлиса ИЗ пријављени за малверзације ”тешке” 300.000 КМ

Banjalučka policija podnijela je prijavu protiv nekadašnjeg predsjednika Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Banjaluka Almira Hodžića i bivšeg glavnog imama u Banjaluci Muhedina Spahića zbog sumnje da su malverzacijama oštetili Medžlis za oko 300.000 KM.

U izvještaju, koji je dostavljen Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci, obojici je na teret stavljeno da su počinili krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica, falisifikovanje ili uništenje službene isprave i zaključenje štetnog ugovora.

”Prijavljeni se sumnjiče da su tokom 2017. godine obavljajući poslove u Medžlisu Islamske zajednice u Banjaluci zloupotrijebili svoj položaj, falsifikovala dokumente i zaključila štetan ugovor kojim je Medžlisu pričinjena šteta u iznosu od oko 300.000 KM”, saopštila je PU Banjaluka.

Prema nezvaničnim informacijama Hodžiću se na teret stavlja da je Spahiću dao punomoć da obavlja pravne i druge radnje, da bi Spahić potom falsifikovao određene dokumente na osnovu kojih je prodao zemlju u vlasništvu Medžlisa pravnom licu.

Zbog sličnih malverzacija protiv Hodžića i Spahića ranije je podignuta optužnica jer su i 2016. godine učestvovali u nezakonitim prodajama vakufske zemlje u Banjaluci.

Istom optužnicom obuhvaćeni je nekadašnji banjalučki muftija Osman Kozlić i nekadašnji predsjednik Medžlisa IZ Banjaluka Kasim Mujičić.

