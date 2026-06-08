Pronađeno tijelo planinarke na Prokletijama, pala u provaliju od 250 metara

Na Prokletijama kod Gusinja pronađeno je i izvučeno tijelo državljanke Srbije koja je poginula u nedjelju tokom planinarenja, potvrđeno je za portal RTCG iz beranske policije.

Izvlačenjem tijela završena je velika akcija Gorske službe spasavanja i brojnih planinara-alpinista.

„Tijelo je transportovano u KC CG na obdukciju“, kazali su iz policije.

Akcija spasavanja počela je juče kada su izvučena dvojica muškaraca koji su bili sa nesrećnom djevojkom, a zatim je morala biti prekinuta kada su se i piloti helikoptera našli u opasnosti na tom teško pristupačnom terenu.

Prema riječima iskusnog planinara i planinarskog vodiča Ahmeta Rekovića, koji se nalazio na mjestu događaja, helikopter je dugo kružio oko planinskog vrha Maja Zastanic.

„To je nevjerovatno nepristupačan i visok vrh. Pravi šiljak visine 2.275 metara. Prvi put je osvojen prije dvije godine, i ova nesrećna djevojka je bila u grupi iskusnih alpinista koji su se juče popeli. Na samom vrhu ona je pokušala da zaobiđe jednu stijenu, kada je propala. Ispod je provalija duboka 250 metara“, kazao je Reković za portal RTCG.

Objasnio je da se vrh nalazi na granici između Crne Gore i Albanije.

„Helikopter je spustio spasioce na tu dubinu i kružio dok su oni pokušavali da lociraju tijelo stradale planinarke“, dodao je Reković.

Kako je rekao, planinarka koja je stradala bila je veoma iskusan alpinista koji je osvajao vrhove na Alpima.

„Nije više riječ samo o neiskustvu, već o ulasku u realno veliki rizik. Ovaj vrh je izazovan i postao je stvar prestiža među alpinistima, što je potpuno nepotrebno“, kazao je ovaj iskusni planinar.

Dodao je i da je ova godina posebno teška i da je na visinama od preko 1.800 metara snijeg još uvijek veliki, što predstavlja dodatni rizik.