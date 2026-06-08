Zemljotres u Hrvatskoj: Zatreslo se kod Rovinja

Autor:ATV
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Zemljotres jačine 3,4 stepena po Rihteru registrovan je u moru kod Rivinja, objavila je Seizmološka služba Hrvatske.
Potres je zabilježen jutros u 3.05 časova, 11 kilometara zapadno-jugozapadno od Rovinja.
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Za ovaj zemljotres nije bilo dojava građana, prenose hrvatski mediji.
(SRNA)
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