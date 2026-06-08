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Sanjao brojeve: Osvojio veliki iznos na Eurodžekpotu

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ATV
08.06.2026 11:10

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Сањао бројеве: Освојио велики износ на Еуроџекпоту
Foto: Pixabay

Igrač iz Imotskog osvojio je više od 350.000 evra na Eurojackpotu zahvaljujući kombinaciji brojeva koju igra godinama, a koja mu se, kako kaže, davno pojavila u snu.

U 37. kolu igre Eurodžekpot izvučeni su brojevi 3, 17, 18, 31, 41 – 6 i 12, a srećnom dobitniku iz Imotskog donijeli su dobitak "petica" vrijedan 350.236,20 evra.

Godinama igra iste brojeve iz sna

Dobitnik je ispričao da Eurodžekpot igra redovno, dva puta sedmično, te da kombinaciju brojeva nije mijenjao godinama.

Riječ je o brojevima koje je, kako tvrdi, jednom davno sanjao, nakon čega su postali njegova stalna kombinacija.

Vremenom je igranje tih brojeva postalo navika, a ne očekivanje da će mu jednog dana donijeti ovako vrijedan dobitak.

Vijest saznao na internetu

Srećni igrač je rezultate provjerio putem interneta, gd‌je je i saznao da je osvojio više od 350.000 evra.

Iako je dobitak bio značajan, njegova reakcija bila je neočekivano smirena.

"Iznenadio me dobitak, naravno, ali sam ostao opušten i miran kao da se ništa posebno nije dogodilo", rekao je dobitnik.

Zbog takve reakcije niko od njegovih bližnjih nije mogao naslutiti da je postao bogatiji za stotine hiljada evra.

Novac će podijeliti sa porodicom

Za sada je vijest o dobitku podijelio samo sa suprugom, sa kojom je već razgovarao o planovima za budućnost.

Najveći dio osvojenog novca namjerava da usmjeri ka porodici, a posebno ga raduje činjenica da će dio dobitka moći da podijeli sa svoje četvoro odrasle d‌jece.

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"Najveće zadovoljstvo mi je kada mogu pomoći svojoj porodici. To mi je važnije od svega", poručio je srećni dobitnik.

Sreća nije samo novac

Iako mu je Eurodžekpot donio značajan finansijski dobitak, stanovnik Imotskog ističe da sreću ne mjeri samo novcem.

Prema njegovim riječima, sreća se gradi tokom života kroz poštenje, pravednost i dobre odnose sa ljudima.

Zbog toga i drugim igračima poručuje da budu dobri ljudi i da uvijek vjeruju u dobro.

Naredno izvlačenje Eurodžekpot je već sutra, a džekpot iznosi 35 miliona evra, saopšteno je iz Hrvatske lutrije, prenosi Dnevnik.hr.

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Tagovi :

Brojevi

dobitak

Eurodžekpot

Hrvatska

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