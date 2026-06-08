Logo
Large banner

Ledo povlači "kvatro klasik"

Autor:

ATV
08.06.2026 10:41

Komentari:

0
сладолед десерт слаткиш кугла сладоледа
Foto: Pexel/ NGSOFT IT

Kompanija "Ledo" sa hrvatskog tržišta preventivno povlači sladoled "kvatro klasik" sa ukusom kakaa, lješnika, vanile i čokolade radi provjere ambalaže.

Državni inspektorat Hrvatske obavijestio je potrošače o povlačenju ovog sladoleda težine 495 grama, sa rokom upotrebe 27. avgust 2027. godine.

Iz Inspektorata navode da proizvod nije u skladu s uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani Evropske agencije za bezbjednost hrane.

Снежана Ђуришић

Scena

Ne stišavaju se reakcije: Snežana Đurišić u udžbeniku muzičke kulture

Iz kompanije "Ledo" koja posluje na tržištu BiH za sada nema informacije o povlačenju ovog proizvoda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

sladoled

Hrvatska

Ledo sladoled

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дрога кеса запљена

Region

U autu pronađeno 14 kilograma droge: Uhapšen muškarac (27)

17 h

0
Држављанка Србије погинула на Проклетијама: Хеликоптер се покварио током акције спасавања

Region

Državljanka Srbije poginula na Prokletijama: Helikopter se pokvario tokom akcije spasavanja

20 h

0
Полицијско ауто

Region

Četiri osobe poginule u teškoj nesreći kod Virovitice

20 h

0
полиција Хрватска

Region

Pijan sa eksplozivnom napravom sjedio na klupi: Drama u Zagrebu

22 h

0

  • Najnovije

11

51

Ove banjalučke ulice dobijaju nove kontejnere

11

47

Trišić Babić: Ne treba da budemo prestrogi prema sebi

11

46

Djevojčica (13) se utopila u rijeci: Tragedija u Srbiji

11

36

Kroz grad šetao sa pištoljem: Albanac uhapšen u Crnoj Gori

11

25

Hospitalizovan Siniša Karan

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner