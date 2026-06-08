Ledo povlači "kvatro klasik"

Autor:ATV
Komentari:0
Kompanija "Ledo" sa hrvatskog tržišta preventivno povlači sladoled "kvatro klasik" sa ukusom kakaa, lješnika, vanile i čokolade radi provjere ambalaže.
Državni inspektorat Hrvatske obavijestio je potrošače o povlačenju ovog sladoleda težine 495 grama, sa rokom upotrebe 27. avgust 2027. godine.
Iz Inspektorata navode da proizvod nije u skladu s uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani Evropske agencije za bezbjednost hrane.
Scena
Ne stišavaju se reakcije: Snežana Đurišić u udžbeniku muzičke kulture
Iz kompanije "Ledo" koja posluje na tržištu BiH za sada nema informacije o povlačenju ovog proizvoda.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
17 h0
Region
20 h0
Region
20 h0
Region
22 h0
Najnovije
Trenutno na programu