Horoskop za nedjelju: Kome je vrijeme za važne odluke?

Sunce se nalazi u znaku Raka, dok se približava prelazak u Lava, pa se energija dana kreće između potrebe za sigurnošću, porodicom i osjećajem pripadnosti, ali i želje za većim ličnim izražavanjem.

Mjesec tokom dana pojačava intuiciju i osjetljivost, dok položaji planeta ukazuju na period u kojem mnogi mogu osjetiti potrebu da preispitaju odnose, prioritete i odluke koje su ranije odlagali.

Za neke znakove ovo može biti dan za odmor i emotivno povezivanje, dok drugi mogu osjetiti snažan podsticaj da naprave promjenu ili započnu nešto novo.

Ovan

Danas ćete imati potrebu da usporite i posvetite više pažnje ljudima koji su vam važni. Nemojte pokušavati da sve držite pod kontrolom. Razgovor koji ste odlagali mogao bi donijeti olakšanje.

Bik

Ned‌jelja vam donosi želju za udobnošću i uživanjem u malim stvarima. Dobro ćete procjenjivati ljude oko sebe, ali izbjegavajte tvrdoglavost u situacijama gd‌je je potreban kompromis.

Blizanci

Moguće je da ćete danas dobiti informaciju ili poruku koja mijenja vaše razmišljanje o nekoj situaciji. Dan je povoljan za razgovore, planiranje i povezivanje sa ljudima koje dugo niste čuli.

Rak

Sunce u vašem znaku pojačava emocije, intuiciju i potrebu za sigurnošću. Danas možete jasnije osjetiti šta želite, a šta više ne želite da nosite sa sobom.

Lav

Pred vama je period u kojem raste potreba za ličnim izražavanjem. Iako još uvijek tražite mir i povlačenje, pripremate se za novi ciklus u kojem ćete željeti više pažnje i priznanja.

D‌jevica

Danas biste mogli osjetiti potrebu da se povučete i sredite misli. Nemojte zanemariti odmor, jer vam upravo mir može pomoći da pronađete rješenje za pitanje koje vas opterećuje.

Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan. Mogući su važni razgovori koji donose bolje razumijevanje, ali pokušajte da ne izbjegavate teme koje zahtijevaju iskrenost.

Škorpija

Intuicija vam je naglašena i lako ćete prepoznati ono što drugi pokušavaju da sakriju. Dobar je trenutak za lične odluke, ali ne donosite zaključke samo na osnovu trenutnog raspoloženja.

Strijelac

Dan vas poziva na promjenu perspektive. Možda ćete poželjeti da izađete iz rutine, napravite plan za budućnost ili se posvetite nečemu što vas inspiriše.

Jarac

Odgovornosti su i dalje važne, ali danas vam je potreban predah. Posvetite pažnju odnosima i emocijama, jer nije sve moguće riješiti samo logikom.

Vodolija

Moguće su nove ideje i drugačiji pogledi na situacije koje su vam ranije d‌jelovale komplikovano. Dan je dobar za razmišljanje, kreativnost i razgovore sa zanimljivim ljudima.

Ribe

Osjećate pojačanu osjetljivost i intuiciju. Ned‌jelja je povoljna za odmor, umjetnost, prirodu i sve ono što vam vraća unutrašnji mir.