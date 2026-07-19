Logo
Large banner

Španija - Argentina: Gdje je prenos velikog finala

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 16:43

Komentari:

0
Аргентинци Хулијан Алварез (9) и Лионел Меси (10) славе након гола који је постигао њихов саиграч Енцо Фернандез током полуфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Foto: AP Photo/Mike Stewart / Tanjug

Sve je spremno za veliko finale Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine. Utakmica se igra od 21 sat na stadionu Metlajf.

Furija napada drugu svetsku krunu, dok Mesi i Gaučosi žele istorijsku odbranu trofeja.

Aktuelni šampion Evrope izazvaće aktuelnog prvaka svijeta u duelu dvije reprezentacije koje su obilježile posljednjih nekoliko godina reprezentativnog fudbala.

Evropski šampion protiv branioca titule

Španija želi da evropskoj tituli iz 2024. godine doda drugu svjetsku krunu u istoriji, dok Argentina pokušava da postane prva reprezentacija još od Brazila 1962. godine koja je uspješno odbranila trofej na Mundijalu.

Шпанија

Fudbal

Haos u Njujorku, moguće da će finale biti pomjereno

Furija je do finala stigla oslanjajući se na prepoznatljivu kontrolu lopte, ali i odbranu koja je tokom turnira djelovala gotovo neprobojno. Ekipa Luisa de la Fuentea je primila veoma malo golova, dok je protivnicima retko dozvoljavala da naprave ozbiljniju priliku.

Takva disciplina posebno je došla do izražaja u polufinalu protiv Francuske. Španija je potpuno neutralisala Kilijana Embapea, Majkla Olisea i ostatak moćnog francuskog napada, a golovima Mikela Ojarzabala i Pedra Pora stigla do zaslužene pobjede od 2:0.

Iako se mnogo govori o talentu Lamina Jamala, najveća snaga Španije leži u kolektivu. Rodri i Fabijan Ruiz kontrolišu sredinu terena, Dani Olmo povezuje linije tima, dok odbrana predvođena Pauom Kubarsijem, Emerikom Laportom i Markom Kukureljom pruža sigurnost neophodnu za najveće utakmice.

Španci su nakon neočekivanog remija sa Zelenortskim Ostrvima na početku turnira vezali šest pobjeda. Istovremeno, Furija je niz bez poraza produžila na čak 37 utakmica, pa bi osvajanjem trofeja postavila novi rekord u seniorskom muškom reprezentativnom fudbalu.

Пљусак киша

Društvo

Olujni vjetar, pljuskovi, led: Na pomolu novo nevrijeme

Sa druge strane, Argentina u finale ulazi kao ekipa koja već godinama ne zna za neuspjeh na velikim takmičenjima. Gaučosi su osvojili Kopa Ameriku 2021. godine, Mundijal 2022. i još jednu titulu prvaka Južne Amerike 2024, a sada imaju priliku da postanu prva reprezentacija koja je osvojila četiri uzastopna velika turnira.

Lionel Mesi ponovo je centralna figura aktuelnog šampiona svijeta. Kapiten Argentine je predvodio veliki preokret protiv Engleske u polufinalu, kada su Gaučosi nakon primljenog gola preuzeli kontrolu i preko Enca Fernandeza i Lautara Martineza izborili plasman u završnu utakmicu, prenosi Telegraf.

Za razliku od Španije, snaga Argentine na ovom turniru prvenstveno se ogleda u napadu. Ekipa Lionela Skalonija je postigla čak 19 golova, najviše na jednom Mundijalu u istoriji reprezentacije, a mrežu rivala zatresla je najmanje dva puta na svakoj utakmici.

Gdje je prenos

Kao i tokom cijelog Mundijala utakmica će uživo biti prenošena.

Ovaj put veliko finale prenose Arena Klaud (BiH) i Arena sport 1.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Španija Argentina prenos

Španija Argentina

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хаос у Њујорку, могуће да ће финале бити помјерено

Fudbal

Haos u Njujorku, moguće da će finale biti pomjereno

2 h

0
Шампион Европе против шампиона свијета: Шпанија и Аргентина играју за злато

Fudbal

Šampion Evrope protiv šampiona svijeta: Španija i Argentina igraju za zlato

9 h

0
Хари Кејн (9) из Енглеске грли Деклана Рајса током презентације након плеј-оф утакмице за треће место на Свjетском првенству између Француске и Енглеске у Мајами Гарденсу на Флориди, у суботу, 18. јула 2026. године.

Fudbal

Spektakl na Mundijalu: Engleska u meču sa 10 golova osvojila bronzu

11 h

0
Лионел Меси из Аргентине посматра дешавања током тренинга уочи финалне утакмице Свjетског првенства у фудбалу, у Мористауну (Њу Џерзи), у суботу.

Fudbal

Otkazani treninzi Španije i Argentine pred finale, evo i zašto

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

19

19

Potresno svjedočanstvo o stradanju Bagoje Đraša

19

13

Potresna prisjećanja na monstruoznosti ustaša: Tjerali su nas da gledamo zaklanog čovjeka

19

06

Bejbi sjedalica ispala iz auta: Teška nesreća kod Kuršumlije

18

59

Dodik: Ustaše su ubijanjem djece htjeli da nam ubiju budućnost

18

58

Centralne vijesti, 19.07.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner