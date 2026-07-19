Španija - Argentina: Gdje je prenos velikog finala

Sve je spremno za veliko finale Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine. Utakmica se igra od 21 sat na stadionu Metlajf.

Furija napada drugu svetsku krunu, dok Mesi i Gaučosi žele istorijsku odbranu trofeja.

Aktuelni šampion Evrope izazvaće aktuelnog prvaka svijeta u duelu dvije reprezentacije koje su obilježile posljednjih nekoliko godina reprezentativnog fudbala.

Evropski šampion protiv branioca titule

Španija želi da evropskoj tituli iz 2024. godine doda drugu svjetsku krunu u istoriji, dok Argentina pokušava da postane prva reprezentacija još od Brazila 1962. godine koja je uspješno odbranila trofej na Mundijalu.

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Furija je do finala stigla oslanjajući se na prepoznatljivu kontrolu lopte, ali i odbranu koja je tokom turnira djelovala gotovo neprobojno. Ekipa Luisa de la Fuentea je primila veoma malo golova, dok je protivnicima retko dozvoljavala da naprave ozbiljniju priliku.

Takva disciplina posebno je došla do izražaja u polufinalu protiv Francuske. Španija je potpuno neutralisala Kilijana Embapea, Majkla Olisea i ostatak moćnog francuskog napada, a golovima Mikela Ojarzabala i Pedra Pora stigla do zaslužene pobjede od 2:0.

Iako se mnogo govori o talentu Lamina Jamala, najveća snaga Španije leži u kolektivu. Rodri i Fabijan Ruiz kontrolišu sredinu terena, Dani Olmo povezuje linije tima, dok odbrana predvođena Pauom Kubarsijem, Emerikom Laportom i Markom Kukureljom pruža sigurnost neophodnu za najveće utakmice.

Španci su nakon neočekivanog remija sa Zelenortskim Ostrvima na početku turnira vezali šest pobjeda. Istovremeno, Furija je niz bez poraza produžila na čak 37 utakmica, pa bi osvajanjem trofeja postavila novi rekord u seniorskom muškom reprezentativnom fudbalu.

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Sa druge strane, Argentina u finale ulazi kao ekipa koja već godinama ne zna za neuspjeh na velikim takmičenjima. Gaučosi su osvojili Kopa Ameriku 2021. godine, Mundijal 2022. i još jednu titulu prvaka Južne Amerike 2024, a sada imaju priliku da postanu prva reprezentacija koja je osvojila četiri uzastopna velika turnira.

Lionel Mesi ponovo je centralna figura aktuelnog šampiona svijeta. Kapiten Argentine je predvodio veliki preokret protiv Engleske u polufinalu, kada su Gaučosi nakon primljenog gola preuzeli kontrolu i preko Enca Fernandeza i Lautara Martineza izborili plasman u završnu utakmicu, prenosi Telegraf.

Za razliku od Španije, snaga Argentine na ovom turniru prvenstveno se ogleda u napadu. Ekipa Lionela Skalonija je postigla čak 19 golova, najviše na jednom Mundijalu u istoriji reprezentacije, a mrežu rivala zatresla je najmanje dva puta na svakoj utakmici.

Gdje je prenos

Kao i tokom cijelog Mundijala utakmica će uživo biti prenošena.

Ovaj put veliko finale prenose Arena Klaud (BiH) i Arena sport 1.