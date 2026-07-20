Misteriozna zaraza hara u Sjevernoj Makedoniji: Više od 1.400 ljudi završilo u bolnici

Zdravstvene vlasti Sjeverne Makedonije proglasile su epidemiju gastroenteritisa na području opštine Gostivar nakon što je premašen nedjeljni prag oboljelih, dok je u posljednja 24 časa najveći broj građana do sada zatražio medicinsku pomoć u gradskoj bolnici "Ferid Murad".

Epidemiološko odjeljenje Centra za javno zdravlje Tetovo, jedinica u Gostivaru, prijavilo je epidemiju na teritoriji opštine zbog povećanog broja oboljelih od gastroenteritisa, navodi Telma.

"Zbog povećanog broja oboljelih od gastroenteritisa i prekoračenja nedjeljnog limita, prijavljujemo epidemiju na području opštine Gostivar. Posljednjih nekoliko dana bilježimo povećanje broja oboljelih", izjavila je u nedjelju epidemiološkinja Zorica Zafirovska iz gostivarskog epidemiološkog odjeljenja.

Situacija zahtjeva oprez

Epidemiološke analize su i dalje u toku, a iako se broj prijavljenih slučajeva smanjuje, zdravstvene službe ocjenjuju da situacija i dalje zahtjeva oprez i pozivaju građane na saradnju sa medicinskim i epidemiološkim ekipama.

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"Još ne znamo uzrok, odnosno uzročnik nam još nije poznat. Ispitivanja su u toku i čekamo rezultate kako bismo utvrdili o čemu je riječ. Redovno pratimo stanje, sprovodimo epidemiološke nadzore i razgovaramo sa oboljelim pacijentima", rekla je Zafirovska.

Analiza uzoraka vode uzetih sa četiri lokacije u Gostivaru u noći između četvrtka i petka gotovo je završena i radi se o fizičko-hemijskim i mikrobiološkim analizama, a rezultati će biti dostavljeni javnom tužilaštvu, ali ne i javnosti, zbog interesa istrage.

Za nedjelju dana 1.400 građana tražilo ljekarsku pomoć

Od ponedjeljka, kada je prema navodima uprave bolnice zabilježen prvi pacijent, do danas je više od 1.400 stanovnika Gostivara zatražilo ljekarsku pomoć.

Ministarstvo zdravlja Sjeverne Makedonije pozvalo je građane da poštuju zvanične preporuke, održavaju redovnu higijenu ruku, a osobe sa povraćanjem, dijarejom, povišenom temperaturom ili znacima dehidracije da se blagovremeno jave ljekaru.

Na snazi ostaje odluka Agencije za hranu i veterinarstvo kojom je zabranjena upotreba vode iz gradskog vodovoda u Gostivaru, piše Tanjug.