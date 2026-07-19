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Savjetnik u centralnoj banci Hrvatske opljačkao benzinsku pumpu

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 14:28

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полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Muškarac koji je u četvrtak u Ulici Siget u Novom Zagrebu opljačkao benzinsku pumpu i obližnji salon zaposlen je kao savjetnik u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), nezvanično saznaje RTL Danas iz pouzdanih izvora.

Na ročištu održanom u Velikoj Gorici određen mu je istražni pritvor u zatvoru Remetinec zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog d‌jela.

Prema nezvaničnim informacijama, motiv razbojništava bio je dug koji je morao vratiti. Najprije je, opljačkavši benzinsku pumpu, ukrao oko 700 evra. Potom je, svega dvadesetak minuta kasnije, ušao u obližnji salon, navodno gol do pasa, te uz prijetnju nožem oteo još 50 evra, prenosi RTL.

Na sudu je izjavio da je doživio"pomračenje svijesti" i da ima problem s alkoholom.

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Prema podacima Policijske uprave zagrebačke, oko 17.15 časova izvršio je razbojništvo nad 21-godišnjom radnicom na benzinskoj pumpi i ukrao novac. Materijalna šteta procijenjena je na nekoliko stotina evra.

RTL Danas nezvanično navodi da je isti muškarac oko 17.35 časova počinio i drugo razbojništvo, u salonu koji se nalazi u neposrednoj blizini benzinske pumpe.

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Tagovi :

Pljačka

Hrvatska

benzinska pumpa

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