Havarija na Jadranu: Spaseno troje austrijskih državljana

Autor:ATV redakcija
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Troje austrijskih državljana spaseno je rano jutros sa broda kod rta Kamenjak u Istri nakon što je njihova jedrilica doživjela havariju usljed nevremena.
Poziv u pomoć sa jedrilice upućen je u 4.40 časova, a službenici Lučke kapetanije Pula pronašli su tročlanu posadu u 6.50 na brodskom splavu.
Austrijski državljani nisu povrijeđeni i prevezeni su u Pulu, a jedrilica je ostala da pluta na mjestu nesreće, prenosi Srna.
Republika Srpska
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Tokom noći i rano jutros, zbog jakog vjetra nasukano je više desetina plovila na području ostrva Unije, Suska i Lošinja, ali nije bilo povrijeđenih, saopštilo je hrvatsko Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture.
Službenici Lučke kapetanije Mali Lošinj obišli su ovo područje i utvrdili materijalnu štetu na plovilima, ali nema povrijeđenih niti zagađenja mora.
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