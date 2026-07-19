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Havarija na Jadranu: Spaseno troje austrijskih državljana

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 13:05

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Хаварија на Јадрану: Спасено троје аустријских држављана
Foto: Printscreen/Youtube/ Morski TV

Troje austrijskih državljana spaseno je rano jutros sa broda kod rta Kamenjak u Istri nakon što je njihova jedrilica doživjela havariju usljed nevremena.

Poziv u pomoć sa jedrilice upućen je u 4.40 časova, a službenici Lučke kapetanije Pula pronašli su tročlanu posadu u 6.50 na brodskom splavu.

Austrijski državljani nisu povrijeđeni i prevezeni su u Pulu, a jedrilica je ostala da pluta na mjestu nesreće, prenosi Srna.

Горан Селак

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Tokom noći i rano jutros, zbog jakog vjetra nasukano je više desetina plovila na području ostrva Unije, Suska i Lošinja, ali nije bilo povrijeđenih, saopštilo je hrvatsko Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture.

Službenici Lučke kapetanije Mali Lošinj obišli su ovo područje i utvrdili materijalnu štetu na plovilima, ali nema povrijeđenih niti zagađenja mora.

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Tagovi :

Jadransko more

Hrvatska

spasavanje

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