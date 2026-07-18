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Nevrijeme zahvatilo Sloveniju

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 20:43

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киша невријеме падавине обилне
Foto: Pexel/ Anton Kudryashov

Nevrijeme praćeno jakim pljuskovima i vjetrom zahvatilo je dijelove Slovenije i uzrokovalo probleme u Gorenjskoj, Štajerskoj i Koruškoj.

Hitne službe imale su brojne intervencije zbog srušenih stabala i poplava nastalih usljed obilnih padavina, saopštila je Uprava za zaštitu i spasavanje.

Prema podacima Uprave, za sada nema dojava o povrijeđenim osobama.

Oluje, koje su počele na jugoistoku zemlje, proširile su se na veliki dio Slovenije.

Najjače oluje su trenutno istočno od Sloven Gradeca i u okolini Maribora.

Na nekoliko meteoroloških stanica izmjereni su obilni pljuskovi - u Jelendolu je palo 63 litra po metru kvadratnom, u Kamniškoj Bistrici 49, a u Novoj Vasi 40 litara.

Na širem području Kranja vjetar je uzrokovao štetu na više lokacija.

Лед Влашић

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Intervencije hitnih službi bile su potrebne i u okolini Prevalja i Dravograda, prenose slovenački mediji.

Vatrogasci su morali da intervenišu i u područjima Slovenske Bistrice i Lenarta.

Agencija za životnu sredinu večeras je izdala narandžasto upozorenje zbog opasnosti od jačeg nevremena za centralni, jugozapadni i jugoistočni dio zemlje. Za sjeverni dio Slovenije na snazi je žuti alarm, prenosi Srna.

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Slovenija

nevrijeme

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