Državljanin BiH učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći: Cisterna se prevrnula nakon sudara

Državljanin BiH učestvova oje u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu kod Popovače u Hrvatskoj.

U nesreći su povrijeđene dvije osobe, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede.

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Prema informacijama Policijske uprave sisačko-moslavačke, nesreća se dogodila oko 9:20 sati na 86. kilometru auto-puta u smjeru Lipovca. Do sudara je došlo kada je 59-godišnji austrijski državljanin, upravljajući automobilom švajcarskih registarskih oznaka, prilikom prestrojavanja iz lijeve u desnu saobraćajnu traku oduzeo prednost teretnom vozilu bh. registarskih oznaka, piše Crna Hronika Hrvatska.

Kamion s priključenom cisternom vozio je 34-godišnji državljanin BiH. Nakon sudara putnički automobil je izletio s auto-puta na zelenu površinu, dok se kamion zaustavio u lijevoj traci. Prikolica – cisterna koja je prevozila loživo ulje – odvojila se od kamiona i prevrnula na bok, blokirajući desnu i zaustavnu traku.

Na mjesto nesreće izašli su vatrogasci koji su osigurali mjesto događaja i spriječili isticanje goriva iz kamiona. Iz prevrnute cisterne nije došlo do curenja loživog ulja.

U nesreći je teške tjelesne povrede zadobila 60-godišnja državljanka Sjeverne Makedonije, putnica u automobilu, koja je helikopterom prevezena u Klinički bolnički centar Zagreb. Vozač automobila, austrijski državljanin, lakše je povrijeđen i zbrinut u Opštoj bolnici Sisak.

Protiv 59-godišnjeg vozača policija će podnijeti kaznenu prijavu zbog izazivanja saobraćajne nesreće.

Zbog obavljanja uviđaja i uklanjanja prevrnute cisterne, saobraćaj na južnoj traci između čvorova Križ i Popovača bio je u prekidu više sati, a dionica je u potpunosti otvorena tek u večernjim satima.