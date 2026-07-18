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Veliki šumski požar u Njemačkoj: U gašenju učestvuje i vojska

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 16:37

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Ватрогасци у акцији гашења буктиње шумског пожара у близини руралног подручја, уз видљиво ватрогасно возило.
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

U nacionalnom parku ''Miric'' u Njemačkoj bukti šumski požar, a u gašenje je uključena i vojska.

U saopštenju uprave okruga Meklenburška jezera se navodi da je požar zahvatio 388 hektara zemljišta i da nastavlja da se širi.

Na terenu je raspoređeno oko 360 vatrogasaca, njemačka vojska i druge službe za reagovanje u vanrednim situacijama.

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Dva transportna helikoptera zahvataju vodu iz obližnjih jezera i izbacuju je na najugroženija područja, navodi se u izvještaju.

Požar se širi preko područja nekadašnjeg vojnog poligona, na kojem bi još mogla da se nađu neeksplodirana ubojna sredstva iz Drugog svjetskog rata i perioda Istočne Njemačke, uključujući i velike protivtenkovske mine.

(Srna)

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Njemačka

požar

Vatrogasci

vojska

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