Veliki šumski požar u Njemačkoj: U gašenju učestvuje i vojska

Autor:ATV redakcija
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U nacionalnom parku ''Miric'' u Njemačkoj bukti šumski požar, a u gašenje je uključena i vojska.
U saopštenju uprave okruga Meklenburška jezera se navodi da je požar zahvatio 388 hektara zemljišta i da nastavlja da se širi.
Na terenu je raspoređeno oko 360 vatrogasaca, njemačka vojska i druge službe za reagovanje u vanrednim situacijama.
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Dva transportna helikoptera zahvataju vodu iz obližnjih jezera i izbacuju je na najugroženija područja, navodi se u izvještaju.
Požar se širi preko područja nekadašnjeg vojnog poligona, na kojem bi još mogla da se nađu neeksplodirana ubojna sredstva iz Drugog svjetskog rata i perioda Istočne Njemačke, uključujući i velike protivtenkovske mine.
(Srna)
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