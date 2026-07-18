Kadirov poslao poruku zemljama NATO: Čekamo naređenje Putina

Predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov izjavio je da bi Rusija trebalo da razmotri izvođenje udara na zemlje NATO koje, kako je naveo, otvoreno isporučuju oružje i pružaju drugu podršku Ukrajini.

"Ne bi bilo naodmet početi i od onih zemalja koje se, skrivajući se iza skraćenice NATO, ne stide da otvoreno i demonstrativno snabdijevaju ukrajinske snage oružjem, obavještajnim podacima i drugom podrškom. Vrijeme je da se otvori vatra“, poručio je Kadirov na svom Telegram kanalu.

"Čim osjete miris trotila, čim čuju rafale iz 'kalašnjikova' i zveket tenkova T-90, odmah će sve shvatiti i doći do istine“, rekao je Kadirov.

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On je ocijenio da zemlje NATO "razumiju samo jezik sile" i dodao da Rusija neće "skrštenih ruku posmatrati ono što se dešava“.

Kadirov je poručio da će, ukoliko predsjednik Vladimir Putin izda odgovarajuće naređenje, "ostalo biti urađeno", prenosi "Alo".