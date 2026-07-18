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Čaša vode prije kafe: Navika koja vam može sačuvati zdravlje

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 16:11

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Foto: Pexel/ Hatice Uyar

Tijelo je ujutru nakon buđenja žedno, čak i ako vi to ne osjećate. Zbog toga je bitno da prije svega popijete čašu vode.

Tokom noći ne pijete ništa satima, pa se budite blago dehidrirani. Kafa taj problem ne rješava, ona ga tiho pogoršava. Kofein tjera na mokrenje, a vi gubite još tečnosti dok mislite da se osvježavate.

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Zašto vam voda prije kafe mijenja cijelo jutro

Ljekarka opšte prakse Filipa Kaj objašnjava da je kofein diuretik. To znači da izaziva mokrenje i odnosi tečnost iz tijela. Kada uz kafu popijete i vodu, nadoknađujete ono što biste inače izgubili. Manja je šansa da ćete dehidrirati, a to je bitnije nego što djeluje.

Čak i blaga dehidracija utiče na koncentraciju, raspoloženje i energiju. Osjećate se umorno, hvata vas vrtoglavica, a vi mislite da je kriva neprospavana noć. Čaša vode uz kafu zvuči kao fraza, a voda vas budi jednako efikasno kao kofein, samo na potpuno drugačiji način.

Šta voda radi tijelu dok vi tek otvarate oči?

Vodu tijelo koristi za podmazivanje zglobova i regulisanje temperature. Bez nje se hranljive materije teže prenose i izlučuju. Vrućina, fizička aktivnost i pojedini lekovi ubrzavaju gubitak tečnosti, pa deficit raste brže nego što primijetite.

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Doktorka posebno izdvaja dvije situacije. Ako spavate u pretoploj sobi ili ste prethodne večeri pili alkohol, ujutru ste dehidrirani više nego obično. Tu čaša hladne vode radi dvostruko, razbuđuje vas i vraća izgubljenu tečnost.

Da li svako jutro treba početi čašom vode?

Ne mora. Voda je najzdravija tečnost, ali nije jedino rješenje. Ako ne stižete da doručkujete, čaša mlijeka je ponekad bolji izbor jer nosi proteine i masti koji vas drže sitim.

Poenta nije u tome da bude baš voda. Bitno je da nešto popijete uz kafu ujutru, a šta će to biti odlučujete sami. Neko voli hladnu vodu, neko toplu, neko čašu mleka pored šoljice.

Mala navika koja vas jeftino osvježava

Ova jutarnja čaša vode ne košta ništa i traje deset sekundi. Ipak, radi na nekoliko strana odjednom, poboljšava probavu, sprečava zatvor i pomaže tijelu da se stvarno probudi. Kofein podiže puls, ali voda vraća ravnotežu koju noć poremeti.

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Ako obično posegnete prvo za šoljicom, probajte da preokrenete red. Popijte vodu, pa onda kafu. Razlika u energiji tokom prijepodneva zna da bude iznenađujuće jasna, a niste dodali ništa novo osim jedne čaše.

(Krstarica)

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Kafa

Voda

hidratacija

zdravlje

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