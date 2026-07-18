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Ove namirnice su neizostavne na grčkim trpezama: Ljudi žive i duže od 100 godina

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ATV redakcija
18.07.2026 11:59

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Маслиново уље у здјелици
Foto: Pixabay

Grčko ostrvo Ikarija je poznato po velikom broju dugovječnih ljudi. Mnogi od njih su i u poznim godinama aktivni, pokretni i društveno uključeni.

Tajna Ikarije je u načinu života. Stanovnici ovog grčkog ostrva ne žive duže zato što jedu „čarobnu“ hranu. Njihova prednost krije se u načinu na koji jedu: jednostavno, sezonski, bez mnogo industrijski prerađene hrane i u skladu sa proizvodima iz lokalne prirode.

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Tajna nije u skupim suplementima, rigoroznim dijetama ili modernim trendovima u ishrani. Naprotiv, njihova kuhinja zasniva se na jednostavnim namirnicama koje su generacijama dio svakodnevnog života: povrću ubranom iz prirode, mahunarkama, maslinovom ulju, fermentisanim proizvodima i biljnim napicima.

Ovih osam namirnica dio su tradicionalne grčke ishrane, koje nauka sve više proučava zbog njihovog potencijalnog uticaja na zdravlje i dugovječnost.

1. Divlje zelje (horta) – zeleno blago grčkih planina

Dok mnogi danas kupuju skupe dodatke ishrani, stanovnici ruralne Grčke vijekovima beru divlje zelje, poznato kao horta.

Kuvano i preliveno limunom i maslinovim uljem, ovo jednostavno jelo gotovo svakodnevno se nalazi na njihovom stolu.

Bogato je vlaknima, vitaminima, mineralima i biljnim jedinjenjima koja imaju antioksidativna svojstva. Posebno se izdvaja visok sadržaj polifenola, prirodnih zaštitnih materija koje stvaraju biljke, a koje se povezuju sa smanjenim oksidativnim stresom u organizmu.

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2. Fava – kremasti pire čuva crijeva

Fava je tradicionalno grčko jelo napravljeno od žutog graška.

Ovaj jednostavan pire krije izuzetnu nutritivnu vrijednost: bogat je biljnim proteinima i vlaknima, a ima relativno nizak uticaj na nivo šećera u krvi.

Najčešće se služi sa maslinovim uljem, lukom i začinima, kombinacijom koja daje ukusno i zasitno jelo koje dugo održava osjećaj sitosti.

3. Kritaraki – grčka tjestenina sa paradajzom i začinima

Mala tjestenina nalik pirinču, poznata kao kritaraki ili orzo, tradicionalni je dio grčke kuhinje.

Kada se priprema sa paradajzom, maslinovim uljem i začinskim biljem, postaje dio klasične mediteranske kombinacije.

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Paradajz je bogat likopenom, jedinjenjem koje je predmet brojnih istraživanja zbog mogućih zaštitnih efekata na zdravlje srca i smanjenje oksidativnog stresa.

4. Kapari – sitni plodovi puni moćnih jedinjenja

Kapari, koji rastu divlje na mnogim grčkim ostrvima, nisu samo začin koji daje poseban ukus jelima.

Sadrže biljna jedinjenja poput kvercetina i rutina, koja se proučavaju zbog svojih antiinflamatornih i antioksidativnih svojstava.

U Grčkoj se dodaju salatama, ribi, povrću i hljebu – često kao svakodnevni dodatak, a ne kao rijetka poslastica.

5. Kozji sir i feta – zašto Grci nisu izbacili sir iz ishrane

Dok moderne dijete često preporučuju potpuno izbacivanje sira, stanovnici Mediterana ga tradicionalno jedu, ali umjereno i u pravom kontekstu.

Feta i kozji sirevi često sadrže manje laktoze od nekih vrsta kravljeg mlijeka, a predstavljaju izvor proteina, kalcijuma i korisnih masnih kiselina.

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Tajna nije u velikim količinama, već u ravnoteži sa povrćem, maslinovim uljem i mahunarkama.

6. Grčki planinski čaj – večernji ritual za mirniji san

U Grčkoj i drugim dijelovima Mediterana planinski čaj vijekovima se koristi kao večernji napitak.

Istraživanja pokazuju da kamilica sadrži jedinjenja poput apigenina, koja imaju umirujuće dejstvo i doprinose boljem kvalitetu sna.

Za stanovnike ovih krajeva čaj nije samo napitak, već dio svakodnevnog rituala usporavanja i odmora.

7. Nar i melasa od nara – koncentrat antioksidanasa

Nar je tradicionalno voće Bliskog istoka i Mediterana, cijenjeno zbog visokog sadržaja polifenola.

Melasa od nara koristi se kao dodatak jelima, preliva se preko povrća, salata ili pečenih namirnica, dajući intenzivan ukus i dodatne biljne komponente.

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Neka istraživanja ukazuju na moguću povezanost konzumiranja proizvoda od nara sa povoljnim efektima na krvni pritisak i zdravlje krvnih sudova.

8. Maslinovo ulje – osnova mediteranske dugovječnosti

Iako nije navedeno kao posebna stavka na mnogim listama, gotovo nijedna priča o grčkoj i mediteranskoj ishrani ne može proći bez maslinovog ulja, penosi Politika.

Hladno cijeđeno ekstra djevičansko maslinovo ulje bogato je mononezasićenim mastima i polifenolima koji se povezuju sa zdravljem srca i smanjenjem upalnih procesa.

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