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Uništen glavni centar za AI: Iran napao američke vojne objekte

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 09:34

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Напад Ирана у Саудијској Арабији
Foto: Screenshot / X

Iranska vojska saopštila je da je izvela seriju napada na američke vojne objekte u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i Jordanu.

Oružane snage Irana navele su da su sa više balističkih raketa i dronova uništile glavni centar za vještačku inteligenciju u Bahreinu, kao i skladišta goriva.

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Prema navodima iranske državne televizije, vojska je raketama gađala vazduhoplovnu bazu "Princ Sultan" u saudijskoj pokrajini El Hardž, kao i vazduhoplovnu bazu "Muvafak Salti" u Jordanu, u kojoj su stacionirane američke snage.

Dodaje se da je vojska upotrebom dronova i raketa zaustavila četiri tankera koja su pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz u okviru sprovođenja pomorske blokade tog plovnog puta, prenosi "Srna".

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