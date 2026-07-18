Uništen glavni centar za AI: Iran napao američke vojne objekte

Autor:ATV redakcija
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Iranska vojska saopštila je da je izvela seriju napada na američke vojne objekte u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i Jordanu.
Oružane snage Irana navele su da su sa više balističkih raketa i dronova uništile glavni centar za vještačku inteligenciju u Bahreinu, kao i skladišta goriva.
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Prema navodima iranske državne televizije, vojska je raketama gađala vazduhoplovnu bazu "Princ Sultan" u saudijskoj pokrajini El Hardž, kao i vazduhoplovnu bazu "Muvafak Salti" u Jordanu, u kojoj su stacionirane američke snage.
Dodaje se da je vojska upotrebom dronova i raketa zaustavila četiri tankera koja su pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz u okviru sprovođenja pomorske blokade tog plovnog puta, prenosi "Srna".
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