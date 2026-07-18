Tramp opisao kako je nazvao Infantina nakon utakmice sa BiH

Američki predsjednik Donald Tramp, koji će prisustvovati nedjeljnom finalu između Španije i Argentine, umiješao se u priču o ovom Svjetskom prvenstvu kada je kontaktirao Đanija Infantina u vezi s mogućnošću poništavanja crvenog kartona američkog napadača Folarina Baloguna.

Iako je FIFA kontroverzno suspendovala zabranu od jedne utakmice kako bi Balogun dobio pravo nastupa, Amerikanci su izgubili od Belgije 4-1.

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Prisjećajući se najvažnijih trenutaka turnira, Donald Tramp izdvojio je, kako je rekao, "vjerovatno najnezaboravniji trenutak" – crveni karton koji je američki napadač Folarin Balogun dobio tokom utakmice između SAD i BiH 1. jula.

Nakon toga Tramp je lično nazvao predsjednika FIFA Đanija Infantina i zatražio da se Balogunu ukine suspenzija od jedne utakmice.

FIFA je na kraju to i učinila, što je izazvalo političke kritike i optužbe da je američki predsjednik nedozvoljeno uticao na odluke međunarodne fudbalske organizacije.

"Bio sam prisiljen nazvati Đanija i samo dati jednu preporuku", rekao je 80-godišnji predsjednik u petak.

"Rekao sam: ‘Đani, želio bih dati jednu preporuku – pusti tog dečka da igra!’ Ne, zapravo nisam to rekao. Rekao sam da želim uložiti prigovor. Iskreno, nisam imao pojma šta će se dogoditi", ispričao je Tramp.

Balogun se na teren vratio 6. jula, ali američka reprezentacija ipak je izgubila od Belgije 4:1 i ispala sa turnira kojem je bila domaćin.

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Uprkos tome, Tramp je cijeli slučaj prikazao kao pozitivan ishod.

"Ovako je puno bolje. Pobijedili su, a naša je ekipa igrala u najjačem sastavu. Zamislite samo. Da mu nije dopustio nastup, a oni su izgubili, svi bi govorili da bismo pobijedili da nam je igrao najbolji fudbaler", dodao je predsjednik Amerike.

"Đani je tako donio još jednu u nizu svojih dobrih odluka", zaključio je Tramp.

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S tom se ocjenom, međutim, mnogi nisu složili. Evropska fudbalska federacija (UEFA) osudila je odluku FIFA o ukidanju suspenzije kao "presedan bez opravdanja, nerazumljiv i neopravdan".

Belgijski selektor Rudi Garsija rekao je da je najprije mislio kako je riječ o šali, dok je belgijski Fudbalski savez poručio da će "razmotriti sve raspoložive mogućnosti“ kao odgovor na odluku FIFA.

Infantino se sada suočava sa zvaničnom prijavom podnesenom Međunarodnom olimpijskom odboru (MOO), u kojoj se tereti za kršenje pravila o političkoj neutralnosti.