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Želite na finale Mundijala: Evo koliko novca morate izdvojiti

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 08:06

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Желите на финале Мундијала: Ево колико новца морате издвојити
Foto: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Španija i Argentina igraju finale Svjetskog prvenstva 2026, a oni koji žele da budu dio istorije moraće da izdvoje pravo malo bogatstvo.

Ekipa portala "Telegraf" pokušala je da kupi dvije ulaznice za spektakl na MetLajf stadionu i, kako kažu, ostala zatečena cijenama.

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Finale Svjetskog prvenstva nije samo fudbalska utakmica, već momenat istorije i događaj koji zaustavlja planetu. Duel Španije i Argentine, obračun generacija predvođenih Laminom Jamalom i Lionelom Mesijem, privukao je ogromnu pažnju navijača širom svijeta. To se najbolje vidi po cijeni karata, jer važno je biti na licu mjesta i uživo pratiti Mesija i Jamala.

Tako, za one koji žele da sve to gledaju uživo sa tribina MetLajf stadiona u Nju Džersiju, postoji jedan veliki problem – cijena.

Odlazak na finale Mundijala nije samo pitanje želje, već i dubine džepa.

Najjeftinije dostupne ulaznice koje su pronašli iznosile su čak 7.857 dolara po osobi, , što je oko 6.900 evra.

Uzimajući u obzir da su potrebne barem dvije ulaznice, dolazimo do cifre od 13.800 evra.

Cijene rastu

Za bolje pozicionirana mjesta cijena dodatno raste. Ulaznice u donjem dijelu stadiona, takozvanom 100 nivou, počinju od nevjerovatnih 13.696 dolara po osobi.

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Drugim riječima, dvije osobe koje žele da gledaju Mesija i Jamala iz najbolje zone stadiona morale bi da izdvoje gotovo 27.400 dolara.

Naravno, jasno je da su na raspolaganju i mnogo skuplje ulaznice.

Ono što je posebno zanimljivo je da je, prema trenutnom stanju, ostalo još nešto manje od 4 odsto raspoloživih karata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Argentina

Španija

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