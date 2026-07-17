Krasimir Balakov za ATV: Imali smo zlatnu generaciju

Krasimir Balakov, jedan od najboljih fudbalera u istoriji Bugarske, govorio je za ATV.

Naš Andrej Knežević razgovarao je u Sofiji sa članom legendarne bugarske generacije iz 1994. godine, koja je bila četvrta na Svjetskom prvenstvu u Americi.

Ekipa ATV-a posjetila je Balakova u njegovom restoranu u bugarskoj prestonici.

Pogledajte kompletan razgovor: