Krasimir Balakov za ATV: Imali smo zlatnu generaciju

Autor:ATV redakcija
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Krasimir Balakov, jedan od najboljih fudbalera u istoriji Bugarske, govorio je za ATV.
Naš Andrej Knežević razgovarao je u Sofiji sa članom legendarne bugarske generacije iz 1994. godine, koja je bila četvrta na Svjetskom prvenstvu u Americi.
Ekipa ATV-a posjetila je Balakova u njegovom restoranu u bugarskoj prestonici.
Pogledajte kompletan razgovor:
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