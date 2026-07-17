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Moguće otkazivanje finala Mundijala zbog šumskih požara

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 09:28

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Могуће отказивање финала Мундијала због шумских пожара
Foto: Tanjug / AP / David J. Phillip

Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu između Argentine i Španije, koje je planirano za nedjelju, 19. jul, moglo bi biti odgođeno zbog velike zagađenosti vazduha usljed velikih šumskih požara u Kanadi, saznaje argentinski portal "Ole".

Utakmica bi trebalo da bude odigrana u Njujorku. Međutim, u SAD je iz istog razloga već odgođena utakmica između klubova "Čikago fajer" i "Vankuver vajtkeps" do 6. oktobra, a svi događaji u Čikagu su odgođeni, otkazani ili premješteni u zatvorene prostore.

Prema pisanju "Olea", i dalje su male šanse za odgađanje utakmice, ali ta mogućnost nije isključena.

"Ukoliko zagađenost vazduha dođe do nivoa koji ugrožava zdravlje, Fifa navodno ima protokole za razmatranje odgađanja utakmice. Organizatori turnira se nadaju da će se dim povući i da neće biti odgađanja", navodi se u tekstu.

Finale je na programu u nedjelju u 21.00 čas po srednjoevropskom vremenu, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Španija

Argentina

otkazivanje finala

Veliki šumski požar

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