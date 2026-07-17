Vulić: Konaković nije shvatio da je u Vašington pozvan da se odrekne Irana

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić ocijenila je da su izjave ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića na konferenciji u Vašingtonu za dnevnu, sarajevsku upotrebu.

- Dino nije skontao da je na konferenciju u Vašington pozvan ne kao gost, nego kao opomena, da kaže - "odričem se Irana i Islamske revolucionarne garde, koja je mešetarila tokom i poslije tragičnog sukoba"- istakla je Vulićeva za Srnu.

To je, kaže ona, politički terorizam.

Ona je podsjetila da je Konaković podržavao demokrate Džoa Bajdena i Majkla Marfija, nadao se Kamali Haris i poticaju ljevičarskog ekstremizma.

- Biti državnik i vizionar mogu samo posebni, a jedan, jedini, posebni i nepobjediv je lider SNSD Milorad Dodik - poručila je ona.

Konaković je na ministarskom sastanku, koji se održava u Vašingtonu, posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma, pozvao na "jači odgovor na politički motivisani terorizam, pominjući i Dodika".