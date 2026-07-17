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Afrička kuga svinja u Srpskoj: Vlasti uputile apel

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 09:46

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Три свиње у тору.
Foto: ATV

Afrička kuga svinja ponovo je potvrđena u Srpskoj. Prvo u Foči, na farmi mangulica, potom u Semberiji u posljednjih nekoliko dana u tri domaćinstva potvrđeno je prisustvo virusa.

Pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić rekao je za RTRS da je situacija jeste ozbiljna i da je potrebna maksimalna opreznost.

- U Republici Srpskoj je za sada sve pod kontrolom i sve činimo da tako ostane. Za sada nemamo situacije da se afrička kuga proširila u Semberiji i na druge krajeve Srpske. U Foči je bio kontakt sa divljom populacijom, to jeste svinje su slobodno boravile u šumi i ti je došlo do kontakta - naveo je Lukić.

Istakao je da su sva žarišta sanirana na vrijeme.

Uputio je apel svim farmerima da se vodi računa o biosigurnosim mjerama

- Situaciju pratimo na dnevnom nivou, pratimo i situaciju u zemljama okruženja, gdje je situacija nepovoljna. Pogotovo u pograničnim dijelovima Srbije. Zato ćemo uputili dopis Graničnoj policiji. Jer smo dobili informacije da postoji i nelegalni promet svinjama preko granice - naveo je Lukić.

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Tagovi :

Afrička kuga svinja

Republika Srpska

Semberija

Foča

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