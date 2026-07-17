Spojio motor, kožnu jaknu i opanke: Belgijanac kod Mire uči tradicionalni zanat

Šta može spojiti adrenalin, brzu vožnju i motor sa opancima? To zna jedan Belgijanac, koji je prešao više od 1.700 kilometara kako bi u Republici Srpskoj naučio tradicionalni zanat izrade opanaka.

Od Belgije, Njemačke i Francuske pa sve do Republike Srpske, putevi su ga doveli u domaćinstvo Mire Čalović Jalić. Belgijanac Gert Ajris, zaljubljenik u srpsku tradiciju prešao je hiljade kilometara kako bi od Mire naučio kako praviti opanke.

„Oboje su moj hobi, volim da učim mnoge vještine, kao što je npr. Rad sa kožom, kuhanje, volim da putujem, upoznajem nove ljude, isprobavam novu hranu i vidim nove destinacije. Motor je idealan da povežem sve te stvari jer mogu lako da putujem, jeftinije je od auta i sa njim mogu lakše da komuniciram sa ljudima“, rekao je za ATV Gert Ajris.

Bajker iz Belgije nije prvi put u Srpskoj. On je još prije dvije godine zakucao na Mirina vrata i zatražio da ga nauči ovu tradicionalnu vještinu izrade opanaka, a ona ga je u čudu saslušala, ali srdačno prihvatila i krenuli su u avanturu.

„Ja sam tad bila u selu. Borila se sa vrućinom, komarcima i ostalim životinjama, mislim letećim, a na koje sam alergična. Kad u jednom trenutku zovu mene moja djeca i govore: Mama, došao je neki čupavac sa motorom i nešto hoće, a mi ne znamo šta“. Tada je došla moja ćerka, porazgovarala s njim i rekao im je da je bajker i da je došao tu da nauči raditi opanke“, priča Mira.

Mira Čalović Jalić

Mira mu je poručila da navrati naredni dan u 8.00 časova i on se, kako ona kaže stvorio pred njenim vratima tačno u osam sati.

Ono što je mnogima iznenađenje je da i pored toga što Mira ne zna engleski jezik i nikada nije imala priliku da ga nauči, te kako ona kaže „šta će mi to“, nije bila prepreka da njih dvoje savršeno sarađuju i da Ajris uči ovaj tradicionalni zanat.

„Ja tu uzmem, kuckam, lupam, i samo mu pokažem šta sam uradila i on ponavlja sve za mnom“, rekla je Mira.

U 2024. godini Ajris je krenuo na put oko svijeta, a gdje mu je prijatelj u Sloveniji rekao za porodicu Jalić, koja ga može naučiti kako da pravi opanke i ostvari dugogodišnju želju.

„Komplikovano je samo ako želite da to radite sami, ali ako imate Miru kao pomoć, nije toliko teško. Oduzima mnogo vremena i nije lako da napravite sitne detalje. Trake moraju ići sa prave strane i morate napraviti ispravne poteze i ona mi baš pomaže“, rekao je Ajris.

Nije lako, ali želja je veća od poteškoća. Tako ej Ajris prvi put napravio male opanke, a sada se vratio da izradi jedne velike za sebe. Mira ga hvali i govori da je posvećen i brzo uči.

„Uradio je jedne male opanke, 28 broj i ja mu kažem, to sada nosiš. I kada je putovao i došao do Francuske kod prijatelja, uslikao mi je djevojčicu kako trči u opancima. On je njoj to poklonio. A sada je nazvao i javio se, da želi sebi da uradi opanke. Sinoć je navratio da se pozdravimo i da kaže da dolazi ujutro. Ja sam poranila da napravim jedan, a on drugi, a on je meni rekao da će izraditi oba sam i ja sam mu to i dala tako“, rekla je Mira.

Ajris se sprijateljio sa cijelom porodicom, a komunicira najviše sa Sinišom, Mirinim suprugom, kome se javi svaki put kada poželi doći.

Ajris je oduševljen ne samo gostoprimstvom ovih divnih ljudi već i bogatom trpezom i preukusnom domaćom hranom, koje kako kaže, nema nigdje na svijetu.

„Danas sam jeo lepinju i ajvar. Volim ajvar, domaći sir i kobasice. Preukusne su“, rekao je Ajris.

Put do kuće potrajaće malo više od dvije sedmice, ali to je za Ajrisa sitnica s obzirom da je ispekao zanat, uživao u gostoprimstvu i raznovrsnim jelima, koja su spremila vrijedne ruke domaćice Mire.