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Sudar auta i motocikla u Banjaluci, jedna osoba povrijeđena

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 09:36

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Саобраћајка код Поликлинике ауто и мотоцикл
Foto: Ustupljena fotografija

Jedna osoba je povrijeđena u sudaru auta i motocikla koji se dogodio jutros u Banjaluci, potvrđeno je za ATV iz PU Banjaluka.

Kako nam je rečeno, do udesa je došlo u 8:15 na raskrsnici ulica Bulevar cara Dušana - Jovana Dučića - Zmaj Jovina.

"Uviđaj u toku. Nema obustave saobraćaja", potvrđeno je za ATV iz PU Banjaluka.

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Tagovi :

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Banjaluka

sudar

PU Banjaluka

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