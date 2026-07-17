Sudar auta i motocikla u Banjaluci, jedna osoba povrijeđena

Jedna osoba je povrijeđena u sudaru auta i motocikla koji se dogodio jutros u Banjaluci, potvrđeno je za ATV iz PU Banjaluka.

Kako nam je rečeno, do udesa je došlo u 8:15 na raskrsnici ulica Bulevar cara Dušana - Jovana Dučića - Zmaj Jovina.

"Uviđaj u toku. Nema obustave saobraćaja", potvrđeno je za ATV iz PU Banjaluka.