Sudar auta i motocikla u Banjaluci, jedna osoba povrijeđena

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba je povrijeđena u sudaru auta i motocikla koji se dogodio jutros u Banjaluci, potvrđeno je za ATV iz PU Banjaluka.
Kako nam je rečeno, do udesa je došlo u 8:15 na raskrsnici ulica Bulevar cara Dušana - Jovana Dučića - Zmaj Jovina.
"Uviđaj u toku. Nema obustave saobraćaja", potvrđeno je za ATV iz PU Banjaluka.
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