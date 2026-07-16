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Još jedan život izgubljen na putu: Tragedija u BiH

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 21:04

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Још један живот изгубљен на путу: Трагедија у БиХ

Muškarac T. A. (61) iz Vareša poginuo je kada je sletio vozilom sa lokalnog puta u opštini Breza.

Iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona su naveli da se saobraćajna nesreća dogodila u 17.15 časova na lokalnom putu Slivno – Orahovo i da je vozač bio sam u "škodi".

Pripadnici Policijske stanice Breza izvršili su uviđaj, a o svemu je obaviješten tužilac Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

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Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

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