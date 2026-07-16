Još jedan život izgubljen na putu: Tragedija u BiH

Muškarac T. A. (61) iz Vareša poginuo je kada je sletio vozilom sa lokalnog puta u opštini Breza.

Iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona su naveli da se saobraćajna nesreća dogodila u 17.15 časova na lokalnom putu Slivno – Orahovo i da je vozač bio sam u "škodi".

Pripadnici Policijske stanice Breza izvršili su uviđaj, a o svemu je obaviješten tužilac Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.