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Prijedorčanka pretukla dvojicu muškaraca: Iza rešetaka još dva mjeseca

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ATV redakcija
16.07.2026 20:23

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Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Foto: Pixabay/lechenie-narkomanii

Prijedorčanki M. M. produžen je pritvor za još dva mjeseca nakon što je iza rešetaka provela prvih 30 dana zbog brutalnog fizičkog napada na dvojicu muškaraca u kojem je jedan od njih teško povrijeđen, potvrđeno je danas Srni u Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor.

Na prijedlog ovog tužilaštva odluku o produženju pritvora donio je Osnovni sud u Prijedoru.

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Pritvor je određen zbog bojazni da će osumnjičena ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za šta može biti izrečen zatvor od tri godine ili teža kazna.

Iz Policijske uprave Prijedor 17. juna je saopšteno da je ova žena uhapšena i predata Tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima teška tjelesna povreda, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i omogućavanje uživanja droge.

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Zbog težine povreda jedan od dvojice muškaraca bio je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

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Tagovi :

Prijedor

Nasilje

Pritvor

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