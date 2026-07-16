Prijedorčanka pretukla dvojicu muškaraca: Iza rešetaka još dva mjeseca

Prijedorčanki M. M. produžen je pritvor za još dva mjeseca nakon što je iza rešetaka provela prvih 30 dana zbog brutalnog fizičkog napada na dvojicu muškaraca u kojem je jedan od njih teško povrijeđen, potvrđeno je danas Srni u Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor.

Na prijedlog ovog tužilaštva odluku o produženju pritvora donio je Osnovni sud u Prijedoru.

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Pritvor je određen zbog bojazni da će osumnjičena ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za šta može biti izrečen zatvor od tri godine ili teža kazna.

Iz Policijske uprave Prijedor 17. juna je saopšteno da je ova žena uhapšena i predata Tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima teška tjelesna povreda, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i omogućavanje uživanja droge.

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Zbog težine povreda jedan od dvojice muškaraca bio je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.