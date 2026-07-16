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Praktičnu ženu svi znamo kao veselu i nasmijanu, ali njena priča lomi srce

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 21:27

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Наташа Павловић
Foto: Screenshot

Voditeljku Natašu Pavlović publika godinama prepoznaje kao Praktičnu ženu - uvijek nasmijanu, vedru i punu pozitivne energije.

Ipak, o njenom privatnom životu malo se zna. Prije nekoliko godina u velikoj ispovijesti prvi put je otvoreno govorila o najtežim trenucima kroz koje je prošla.

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"Kada sam odlazila iz Zagreba imala sam samo šesnaest godina i tada nisam znala da ću otići zauvijek, tako da mi je to jedan od najgorih perioda u životu. Sve do prošle godine. Ta godina mi je bila najteža. Izgubila sam tatu, a o tome do sada nikada javno nisam pričala. Bilo mi je preteško da pričam o tome. Sada znam da je momenat kada izgubite roditelje poslednji ispit zrelosti i posljednja faza sazrevanja koju moraš da prihvatiš. Ta godina mi je bila mučna iako sam izgledala normalno i kao da je sve u redu. A bilo je sve samo ne u redu. Dva mjeseca poslije toga otišao je moj bivši muž Marko Živić, a šest mjeseci nakon njega njegov kum Bojan Lazarov. Imala sam osjećaj kao da odlaze ljudi sa kojima sam sazrijevala baš u vrijeme kada sam došla iz Zagreba", otvorila je dušu Nataša koja ne krije da joj je bilo izuzetno teško da svakog vikenda zabavlja gledaoce sa širokim osmijehom na licu.

Iako se uvijek ponašala kao pravi profesionalac, pojedini komentari su je mnogo puta zaboljeli, mada nikada nije sebi dala za pravo da na njih i odreaguje.

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"Bila sam srećom dovoljno zrela, sve je to sastavni dio života, ali sam tada shvatila da je to loša strana javnog posla. Ne možete da otpatite tugu u svoja četiri zida, uplakani i neugledni. Tada je bilo dosta komentara o tome kako sam i zbog čega smršala i zašto želim da izgledam kao prije dvadeset godina. Nisam se tim povodom oglašavala, nisam imala potrebu nikome da se pravdam, niti da objašnjavam. Kao javna ličnost nemate pravo na loš period, već morate biti spremni da odgovorite izazovu, a to predstavlja i psihički i fizički stres", ispričala je voditeljka koja ne krije da je osmijeh sa ponosom zadržala dok joj se cijeli svijet rušio.

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Ipak, sreću i motivaciju da svakim danom bude sve bolje pronalazila je u svom domu. Suprug sa kojim je u braku već četrnaest godina i sinovi su joj svakodnevno svojom ljubavlju i pažnjom davali vjetar u leđa.

"Mi se porodično uvijek ljubimo pred spavanje. Takmičimo se u tome ko će koga duže da ljubi. Najsmješniji je Jan kada kaže bratu 'Oli, ne radiš ljubljenje. Foliraš, glumiš' (smijeh)", ispričala je za "Stori".

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Nataša Pavlović

Praktična žena

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