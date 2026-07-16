Nakon sudara na Mundijalu, Argentina i Britanija ''otvorile front'' i u politici

Samo nekoliko sati nakon pobjede nad Engleskom u polufinalu Svjetskog prvenstva, Buenos Ajres optužio je britansku ratnu mornaricu za, kako tvrdi, "nezakonit upad" u argentinske teritorijalne vode.

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Incident je dodatno pojačao napetosti oko dugogodišnjeg teritorijalnog spora koji traje još od rata 1982. godine.

Kako piše britanski "Telegraf", argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kirno ustvrdio je da je britanski brod HMS Medvej početkom jula bez prethodne najave uplovio u argentinske teritorijalne vode uz obale pokrajina Santa Kruz i Tiera del Fuego.

U objavi na društvenoj mreži Iks poručio je da Argentina "najoštrije odbacuje" postupak britanske mornarice te da je britanskoj ambasadi upućena službena protestna nota zbog, kako je naveo, "nezakonitog i nenajavljenog vojnog upada".

Iako se plovidba dogodila 4. i 5. jula, argentinska vlada slučaj je objavila tek nekoliko sati nakon što je fudbalska reprezentacija Argentine savladala Englesku rezultatom 2:1 u polufinalu Svjetskog prvenstva. Nakon utakmice argentinski fudbaleri razvili su transparent s natpisom "Folklandska ostrva su argentinska", dodatno rasplamsavši političke poruke povezane s dugogodišnjim teritorijalnim sporom.

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Prema informacijama do kojih je došao "Telegraf", HMS Medvej plovio je iz Folklandskih ostrva prema čileanskoj luci Punta Arenas radi redovne logističke misije. Brod je pritom prošao kroz Magelanov prolaz, a britanski izvori navode kako je odabrana ruta bila najkraći i najsigurniji mogući put, uzimajući u obzir vremenske uslove i operativne potrebe.

Portparol britanskog Ministarstva odbrane poručio je da je plovidba provedena "najdirektnijom mogućom rutom" između Folklanda i Čilea te nazad.

Britanska vlada, navodi "Telegraf", tvrdi kako je unaprijed obavijestila argentinske vlasti o kretanju broda te smatra da je riječ o takozvanom "neškodljivom prolasku", dozvoljenom prema članku 17. Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora.

Ali Argentina odbacuje takvo tumačenje. Kvirno je optužio London da svojim postupcima dodatno povećava napetosti u južnom Atlantiku te poručio kako se radi o još jednom u nizu poteza kojima Velika Britanija, prema stajalištu Buenos Ajresa, krši argentinski suverenitet.

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Na kraju saopštenja ponovo je istaknuto da Argentina polaže "legitimno i neotuđivo pravo" na Folklandska ostrva, Južnu Džordžiju, Južna Sendvičova ostrva i okolna morska područja.

Napetosti su dodatno porasle i zbog političkih izjava uoči utakmice. Argentinska potpredsjednica Vitoria Viljarel Engleze je nazvala "piratima koji su prisvojili tuđu teritoriju", dok je nakon pobjede podijelila snimke argentinskih vojnika iz Folklandskog rata, ponovo istaknuvši da ostrva pripadaju Argentini.

Sa druge strane, britanski ministar privrede Peter Kyle ocijenio je da je transparent koji su argentinski igrači razvili nakon utakmice bio "potpuno neprimjeren" te je izrazio očekivanje da će FIFA istražiti cijeli slučaj.

Podsjetimo, Velika Britanija i Argentina ratovale su 1982. godine zbog Folklandskih ostrva.

U sukobu je poginulo 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika, a ostrva su nakon rata ostala pod britanskom upravom.

Profesor Tim Kak sa Univerziteta Oksford, rukovodilac projekta mapiranja Folklandskog rata, rekao je za "Telegraf" kako aktuelni događaji pokazuju da Argentina ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva.

"Argentina će nastaviti koristiti sva nenasilna sredstva – diplomatska, privredna i pravna – kako bi povećala pritisak na Veliku Britaniju i stanovnike Folklandskih ostrva. Fudbalska pobjeda nad Engleskom samo je dodatno usmjerila pažnju svjetske javnosti na ovo pitanje", rekao je Klak.

(Večernji)