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Loše prognoze: Njemačka hemijska industrija ostaje u krizi

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 14:01

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Лоше прогнозе: Њемачка хемијска индустрија остаје у кризи
Foto: ATV

Njemačka hemijsko-farmaceutska industrija i dalje je u krizi. U prvoj polovini godine proizvodnja je, prema podacima industrijskog udruženja VCI, bila oko tri odsto niža nego 2025.

Promet je pao za jedan odsto, na 106 milijardi evra.

Istovremeno, investicije su se smanjile treću godinu zaredom, saopštilo je udruženje.

Polugodišnji bilans je razočaravajući, rekao je predsjednik VCI Markus Štajleman. "Svjedoci smo samo kratkog predaha, ne i preokreta trenda."

Trenutni zamah, prema njegovim riječima, prije svega je posljedica posebnih efekata zbog sukoba na Bliskom istoku.

Naime, kompanije su, iz straha od problema u isporukama, popunjavale zalihe, dok je konkurentski pritisak iz Azije privremeno oslabio zbog blokade Ormuškog moreuza.

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Za cijelu godinu udruženje je snizilo prognozu proizvodnje i sada očekuje pad od 1,5 odsto. Početkom godine još se računalo na stagnaciju.

Mnogi pogoni i dalje se ne koriste dovoljno, izvoz je slab, a zarade su pod pritiskom visokih troškova i snažne međunarodne konkurencije.

U 2025. samo je snažna farmacija ograničila pad proizvodnje u branši na 0,5 odsto.

"Posebno zabrinjavajući" je pad investicija u osnovna sredstva, 15 odsto ispod ulaganja iz 2023.

Za kompanije, visoki troškovi energije i proizvodnje, kao i drugi nepovoljni uslovi u Nemačkoj, poput birokratije, spadaju među najveće prepreke za ulaganja.

(b92)

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Tagovi :

Njemačka

ekonomija

hemijska industrija

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